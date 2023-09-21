Дженніфер Лопес нещодавно виповнилося 54 роки, але ви могли навіть цього не помітити. Вона опублікувала нове відео в інстаграмі, де показалась без макіяжу та фільтрів.

До слова Ось якими натуральними засобами можна змити макіяж: вони завжди під рукою

Секрет краси Дженніфер Лопес

Шкіра обличчя знаменитості вражає багатьох – вона виблискує, немає висипань чи пігментації, а зморшки непомітні.

Нещодавно у мене був день народження, і я почуваюся краще, ніж будь-коли. Це я з оголеним обличчям, без макіяжу,

– показалась Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес без макіяжу: відео

Співачка показала свою доглядову косметику та прорекламувала власний бренд. Водночас зірка дала важливу пораду щодо догляду за шкірою. Це її головний секрет проти старіння – користуватися сонцезахисним SPF-кремом.

"Я наношу сонцезахисний крем щодня з того часу, як мені виповнилося 20 років. Починати це робити потрібно з самого раннього віку", – вважає Джей Ло.