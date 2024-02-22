Дженніфер Еністон повторила культову зачіску Рейчел з серіалу "Друзі": фото тоді й зараз

18 лютого у Каліфорнії відбулася 49-та церемонія нагородження премії People's Choice Awards. Зокрема, своєю появою сцену запалила американська акторка, зірка популярного серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.

Вона вручила нагороду People's Icon Award американському актору та коміку Адаму Сендлеру. Також відомо, що зірки давно дружать.

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Поява Дженніфер Еністон на премії People's Choice Awards

Для події Дженніфер Еністон обрала неймовірно елегантне вбрання. Акторка вийшла у маленькій чорній сукні без бретельок. Образ доповнила витонченим намистом, браслетом та підборами з ремінцями на щиколотках.

Особливого галасу наробила зачіска зірки. Річ у тім, що Еністон повторила стиль своєї героїні Рейчел з популярного ситкому "Друзі". Зокрема, таку стрижку можна було побачити у перших сезонах. Схожий образ Дженніфер вже показувала на церемонії американської кінопремії "Золотий глобус". Зачіску створив хороший друг акторки та стиліст Кріс Макміллан.

Джен зі свіжою стрижкою на "Золотому глобусі 2024". М'які лінії та непомітні шари створюють сексуальний, природний образ,

– написав Кріс Макміллан в інстаграмі.

Зазначимо, що Дженніфер Еністон не залишила премію People's Choice Awards з пустими руками. Зірка отримала нагороду за роль у серіалі "Ранкове шоу". Цікаво, що у третьому сезоні згадується і про війну Росії проти України. Зокрема, двоє журналісток каналу UBA, Бредлі Джексон та Мія Джордан, в одній із серій розмовляють про обстріл лікарні у Маріуполі. Ймовірно, йдеться саме про пологовий будинок.