Она вручила награду People's Icon Award американскому актеру и комику Адаму Сэндлеру. Также известно, что звезды давно дружат.

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Появление Дженнифер Энистон на премии People's Choice Awards

Для события Дженнифер Энистон выбрала невероятно элегантный наряд. Актриса вышла в маленьком черном платье без бретелек. Образ дополнила изящным ожерельем, браслетом и каблуками с ремешками на лодыжках.

Особого шума наделала прическа звезды. Дело в том, что Энистон повторила стиль своей героини Рэйчел из популярного ситкома "Друзья". В частности, такую стрижку можно было увидеть в первых сезонах. Похожий образ Дженнифер уже показывала на церемонии американской кинопремии "Золотой глобус". Прическу создал хороший друг актрисы и стилист Крис Макмиллан.

Джен со свежей стрижкой на "Золотом глобусе 2024". Мягкие линии и незаметные слои создают сексуальный, естественный образ,

– написал Крис Макмиллан в инстаграме.

Отметим, что Дженнифер Энистон не оставила премию People's Choice Awards с пустыми руками. Звезда получила награду за роль в сериале "Утреннее шоу". Интересно, что в третьем сезоне упоминается и о войне России против Украины. В частности, двое журналисток канала UBA, Брэдли Джексон и Мия Джордан, в одной из серий разговаривают об обстреле больницы в Мариуполе. Вероятно, речь идет именно о роддоме.