Голлівудська актриса Меггі Уілер отримала славу після того, як постала у ситкомі "Друзі" в образі Дженіс. Однак не всім відомо, що жінка насправді не має такого гучного сміху, а фраза Oh my God створилась просто на знімальному майданчику. І все це відбулось завдяки акторському провалу Меггі.

Днями Меггі Уілер дала рідкісне інтерв'ю, яке опублікував портал News.com.au. Головною темою бесіди була роль актриси, яка принесла їй найбільшу популярність. Мова йде про персонажа Дженіс – дівчини Чендлера у серіалі "Друзі".

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Цікаво, що у реальному житті голос Меггі Уілер не такий дзвінкий, як в її героїні, та й сміється вона не так гучно. Однак актриса придумала цей образ, щоб зацікавити продюсерів на пробах. І це їй вдалось зробити завдяки невдалій роботі з телеведучою Еллен Дедженерес.

"Я знімалася в першому сезоні серіалу Елен Дедженерес These Friends of Mine, мені було там дуже добре, але в якийсь момент мене несподівано звільнили, і я була просто спустошена!.. У будь-який інший момент прослуховування в "Друзі" могли б пройти по-іншому, але тоді я була на межі і вирішила проявити всю себе. Це і спрацювало в мою користь", – розповіла Меггі Уілер.

У перші хвилини прослуховування актриса була переконана, що не сподобалась авторам серіалу "Друзі". Однак вони вже бачили надокучливу подружку Чендлера Бінга у виконанні Меггі Уілер. І не помилились, адже цей другорядний персонаж став одним із ключових у сценарії, а Дженіс замість одного епізоду з'явилась у понад 20 серіях.

"Спочатку моїй героїні було відведено не так багато місця – всього один епізод. Але потім так вийшло, що за всі 10 років я знялася в 22-23 серіях. Було чудово дізнаватися, що Дженіс продовжить бути частиною шоу. Я дуже раділа, коли сценаристи вирішували повернути її на екран. Це був неймовірний досвід", – додала Меггі Уілер.



Дженіс із серіалу "Друзі" / Фото Metro

Цікаво, що сама актриса не думала, що серіал "Друзі" матиме таку шалену популярність. Та, мабуть, секрет успіху полягав і в тому, що всі зірки стрічки були дуже дружніми. Меггі Уілер згадала, як вони збирались щодня в гримерці, щоб пограти покер. Відтак вдавати друзів на екрані не доводилось.

А от сама Меггі і досі відчуває наслідки цієї ролі. Актрису впізнають шанувальники та часто просять сказати знамениту фразу з ситкому.

"Що мій персонаж сподобався людям, я зрозуміла, коли мені подзвонили вдруге і знову покликали на зйомки. Мене досі впізнають на вулицях, і якщо хтось просить мене засміятися чи сказати Oh my God, як Дженіс, я з задоволенням це роблю", – додала актриса.

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