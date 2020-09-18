Голливудская актриса Мэгги Уилер получила славу после того, как появилась в ситкоме "Друзья" в образе Дженис. Однако не всем известно, что женщина на самом деле не имеет такого громкого смеха, а фраза Oh my God создалась прямо на съемочной площадке. И все это произошло благодаря актерскому провалу Мэгги.

На днях Мэгги Уилер дала редкое интервью, которое опубликовал портал News.com.au. Главной темой беседы была роль актрисы, которая принесла ей наибольшую популярность. Речь идет о персонаже Дженис – девушке Чендлера в сериале "Друзья".

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Интересно, что в реальной жизни голос Мэгги Уилер не такой звонкий, как в ее героини, и смеется она не так громко. Однако актриса придумала этот образ, чтобы заинтересовать продюсеров на пробах. И это ей удалось сделать благодаря неудачной работе с телеведущей Эллен ДеДженерес.

"Я снималась в первом сезоне сериала Элен ДеДженерес These Friends of Mine, мне было там очень хорошо, но в какой-то момент меня неожиданно уволили, и я была просто опустошена!.. В любой другой момент прослушивания в "Друзья" могли бы пройти по-другому, но тогда я была на грани и решила проявить всю себя. Это и сработало в мою пользу", – рассказала Мэгги Уилер.

В первые минуты прослушивания актриса была убеждена, что не понравилась авторам сериала "Друзья". Однако они уже видели надоедливую подружку Чендлера Бинга в исполнении Мэгги Уилер. И не ошиблись, ведь этот второстепенный персонаж стал одним из ключевых в сценарии, а Дженис вместо одного эпизода появилась в более 20 сериях.

"Сначала моей героини было отведено не так много места – всего один эпизод. Но потом так получилось, что за все 10 лет я снялась в 22-23 сериях. Было прекрасно узнавать, что Дженис продолжит быть частью шоу. Я очень радовалась, когда сценаристы решали вернуть ее на экран. Это был невероятный опыт", – добавила Мэгги Уилер.

Дженис из сериала "Друзья" / Фото Metro

Интересно, что сама актриса не думала, что сериал "Друзья" будет иметь такую ​​бешеную популярность. Но, пожалуй, секрет успеха заключался и в том, что все звезды ленты были очень дружественными. Мэгги Уилер вспомнила, как они собирались ежедневно в гримерке, чтобы поиграть в покер. Поэтому делать друзей на экране не приходилось.

А вот сама Мэгги до сих пор испытывает последствия этой роли. Актрису узнают поклонники и часто просят сказать знаменитую фразу из ситкома.

"Что мой персонаж понравился людям, я поняла, когда мне позвонили второй раз и снова позвали на съемки. Меня до сих пор узнают на улицах, и если кто-то просит меня засмеяться или сказать Oh my God, как Дженис, я с удовольствием это делаю", – добавила актриса.

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