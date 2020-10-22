Знаменитий співак та актор Джаред Лето не міг ніяк змиритись, що його не запросили зіграти в оскароносному фільмі "Джокер". Роль цього лиходія настільки сподобалась йому, що чоловік очікував, коли ж знову приміряє цей образ. Днями стало відомо, що Лето таки зіграє Джокера у режисерській версії стрічки "Ліга Справедливості".

Як повідомляє The Hollywood Reporter, стрічка вийде на платформі HBO Max у 2021 році. Наразі режисер Зак Снайдер запросив Джареда Лето, щоб дозняти кілька сцен для оновленої версії "Ліги Справедливості". Які саме епізоди маюит увійти у фільм, наразі не розголошується.

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Джаред Лето повернеться до ролі Джокера / Фото Playlist

Відомо, що Джаред Лето – не єдиний актор, якого режисер запросив на ці зйомки. В додаткових сценах знімуться актори Бен Аффлек, Рей Фішер і Ембер Герд. А от Генрі Кавілл, який був Суперменом у стрічці "Ліга Справедливості", не з'явиться на нових кадрах.

Зак Снайдер буде сам реалізовувати свій задум. За даними видання, проєкт покинули продюсери Джон Берг та Джефф Джонс, відтак їхні імена видалять із титрів оновленої "Ліги Справедливості".

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Фільм "Ліга Справедливості" вийшла на великий екран у 2017 році. За сюжетом, супергерої DC об'єднались, щоб врятувати світ. Головні ролі у стрічці отримали:

Бен Аффлек – Бетмен

Генрі Кавілл – Супермен

Галь Гадот – Чудо-жінка

Езра Міллер – Флеш

Емі Адамс – Лоїс Лейн

Рей Фішер – Віктор Стоун

Ембер Херд – Мера

Джейсон Мамоа – Аквамен та інші.

Та супергеройський сюжет не вразив критиків, які дали несхвальні рецензії на "Лігу Справедливості". Не в захваті від фільму були і глядачі, які вимагали від авторів проєкту опублікувати версію режисера Зака Снайдера. Тривалий час компанія Warner Bros. не схвалювала випуск такої стрічки і тільки тепер з'явилась можливість презентувати оновлену "Лігу Справедливості".

Зазначимо також, що у 2017 році Зак Снайдер змушений був залишити проєкт на стадії монтажу. Тоді донька режисера покінчила життя самогубством, а чоловік вирішив на деякий час взяти паузу в роботі. Відтак монтажем "Ліги Справедливості" займався Джосс Відон.

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