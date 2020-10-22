Знаменитый певец и актер Джаред Лето не мог никак смириться, что его не пригласили сыграть в оскароносном фильме "Джокер". Роль этого злодея настолько понравилась ему, что мужчина ожидал, когда же снова примеряет этот образ. На днях стало известно, что Лето все же сыграет Джокера в режиссерской версии фильма "Лига Справедливости".

Как сообщает The Hollywood Reporter, лента выйдет на платформе HBO Max в 2021 году. Сейчас режиссер Зак Снайдер пригласил Джареда Лето, чтобы доснять несколько сцен для обновленной версии "Лиги Справедливости". Какие эпизоды должны войти в фильм, пока не разглашается.

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Джаред Лето вернется к роли Джокера / Фото Playlist

Известно, что Джаред Лето – не единственный актер, которого режиссер пригласил на эти съемки. В дополнительных сценах снимутся актеры Бен Аффлек, Рэй Фишер и Эмбер Херд. А вот Генри Кавилл, который был Суперменом в фильме "Лига Справедливости", не появится на новых кадрах.

Зак Снайдер будет сам реализовывать свой замысел. По данным издания, проект покинули продюсеры Джон Берг и Джефф Джонс, поэтому их имена удалят из титров обновленной "Лиги Справедливости".

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Фильм "Лига Справедливости" вышел на большой экран в 2017 году. По сюжету, супергерои DC объединились, чтобы спасти мир. Главные роли в картине получили:

Бен Аффлек – Бэтмен

Генри Кавилл – Супермен

Галь Гадот – Чудо-женщина

Эзра Миллер – Флэш

Эми Адамс – Лоис Лейн

Рэй Фишер – Виктор Стоун

Эмбер Херд – Мэра

Джейсон Момоа – Аквамен и другие.

Но супергеройский сюжет не впечатлил критиков, которые дали нелестные рецензии на "Лигу Справедливости". Не в восторге от фильма были и зрители, которые требовали от авторов проекта опубликовать версию режиссера Зака ​​Снайдера. Долгое время компания Warner Bros. не одобряла выпуск такой ленты, и только теперь появилась возможность представить обновленную "Лигу Справедливости".

Отметим также, что в 2017 году Зак Снайдер вынужден был оставить проект на стадии монтажа. Тогда дочь режиссера покончила жизнь самоубийством, а мужчина решил на некоторое время взять паузу в работе. Поэтому монтажом "Лиги Справедливости" занимался Джосс Уидон.

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