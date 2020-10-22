Джаред Лето вернется к роли Джокера: в какой картине сыграет актер
Знаменитый певец и актер Джаред Лето не мог никак смириться, что его не пригласили сыграть в оскароносном фильме "Джокер". Роль этого злодея настолько понравилась ему, что мужчина ожидал, когда же снова примеряет этот образ. На днях стало известно, что Лето все же сыграет Джокера в режиссерской версии фильма "Лига Справедливости".
Как сообщает The Hollywood Reporter, лента выйдет на платформе HBO Max в 2021 году. Сейчас режиссер Зак Снайдер пригласил Джареда Лето, чтобы доснять несколько сцен для обновленной версии "Лиги Справедливости". Какие эпизоды должны войти в фильм, пока не разглашается.
Интересно 5 голливудских актеров, которые не побоялись роли Джокера
Джаред Лето вернется к роли Джокера / Фото Playlist
Известно, что Джаред Лето – не единственный актер, которого режиссер пригласил на эти съемки. В дополнительных сценах снимутся актеры Бен Аффлек, Рэй Фишер и Эмбер Херд. А вот Генри Кавилл, который был Суперменом в фильме "Лига Справедливости", не появится на новых кадрах.
Зак Снайдер будет сам реализовывать свой замысел. По данным издания, проект покинули продюсеры Джон Берг и Джефф Джонс, поэтому их имена удалят из титров обновленной "Лиги Справедливости".
Почему вносят правки в "Лигу Справедливости"
Фильм "Лига Справедливости" вышел на большой экран в 2017 году. По сюжету, супергерои DC объединились, чтобы спасти мир. Главные роли в картине получили:
- Бен Аффлек – Бэтмен
- Генри Кавилл – Супермен
- Галь Гадот – Чудо-женщина
- Эзра Миллер – Флэш
- Эми Адамс – Лоис Лейн
- Рэй Фишер – Виктор Стоун
- Эмбер Херд – Мэра
- Джейсон Момоа – Аквамен и другие.
Но супергеройский сюжет не впечатлил критиков, которые дали нелестные рецензии на "Лигу Справедливости". Не в восторге от фильма были и зрители, которые требовали от авторов проекта опубликовать версию режиссера Зака Снайдера. Долгое время компания Warner Bros. не одобряла выпуск такой ленты, и только теперь появилась возможность представить обновленную "Лигу Справедливости".
Отметим также, что в 2017 году Зак Снайдер вынужден был оставить проект на стадии монтажа. Тогда дочь режиссера покончила жизнь самоубийством, а мужчина решил на некоторое время взять паузу в работе. Поэтому монтажом "Лиги Справедливости" занимался Джосс Уидон.
Смотрите трейлер к фильму "Лига Справедливости": видео