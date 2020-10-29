Співачка і мама двох синів Джамала три роки тому одружилась з коханим Бекіром Сулеймановим. Сьогодні, 29 жовтня, чоловік зірки святкує день народження. Привітати іменинника з новим роком життя вона вирішила публічно.

На особистій сторінці в інстаграмі Джамала опублікувала чуттєвий допис, який присвятила коханому в день його 29-річчя. Особисте життя з Бекіром Сулеймановим артистка афішує не надто охоче, а сам чоловік намагається уникати публічної уваги та світських заходів. Однак з нагоди його дня народження зірка показала фото зі спільної зйомки в Києві та підкорила мережу гармонією і почуттями.

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"В цей чудовий день народився ти. В цей чудовий день ми вирішили бути сім'єю. Кохаю", – зворушливо написала співачка.

Чуттєві фото Джамали з чоловіком

Для зйомки зірка підібрала стильний костюм чорного кольору, який поєднала зі світлим тренчем і капелюхом від відомого українського дизайнера Руслана Багінського. З аксесуарів Джамала обрала безліч перснів та нанесла макіяж у нюдових тонах, виділивши очі широкими стрілками.

Чоловік Бекір був одягнений у джинси, синю сорочку, класичний чорний піджак і кросівки. Раніше він ніяковів перед камерами, однак цього разу почувався впевненіше. Схоже, на відвертість перед фотографом його надихнуло шалене кохання до дружини. Ці романтичні кадри не залишили користувачів байдужими, а свій захват вони висловили в коментарях.

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