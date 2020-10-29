Певица и мама двух сыновей Джамала три года назад вышла замуж за возлюбленного Бекира Сулейманова. Сегодня, 29 октября, супруг звезды празднует день рождения. Поздравить именинника с новым годом жизни она решила публично.

На личной странице в инстаграме Джамала опубликовала чувственное сообщение, которое посвятила любимому в день его 29-летия. Личную жизнь с Бекиром Сулеймановым артистка афиширует не слишком охотно, а сам мужчина старается избегать публичного внимания и светских мероприятий. Однако по случаю его дня рождения звезда показала фото с общей съемки в Киеве и покорила сеть гармонией и чувствами.

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"В этот замечательный день родился ты. В этот замечательный день мы решили быть семьей. Люблю", – трогательно написала певица.

Чувственные фото Джамалы с мужем

Для съемки звезда подобрала стильный костюм черного цвета, который соединила со светлым тренчем и шляпой от известного украинского дизайнера Руслана Багинского. Из аксессуаров Джамала выбрала множество колец и нанесла макияж в нюдових тонах, выделив глаза широкими стрелками.

Муж Бекир был одет в джинсы, синюю рубашку, классический черный пиджак и кроссовки. Ранее он смущался перед камерами, однако на этот раз чувствовал себя увереннее. Похоже, на откровенность перед фотографом его вдохновила безумная любовь к жене. Эти романтические кадры не оставили пользователей равнодушными, а свой восторг они выразили в комментариях.

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