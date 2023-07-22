Дзеркальна дата 23 липня: яким знакам зодіаку варто бути обережними

У календарі є особливі дні, які називають дзеркальними датами. Вони, за словами астрологів, можуть впливати на долю людини.

Левам, Рибам і Дівам варто бути особливо обережними 23.07.2023. Зокрема, уникати конфліктних ситуацій, пише 24 Канал.

До речі Дзеркальна дата 23 липня 2023: хто у цей день зустріне своє кохання

Леви

У неділю, 23 липня, вам потрібно уникати скупчення людей, зокрема, шумних компаній. Краще проведіть цей день з рідними.

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Риби

Не варто поспішати з прийняттям важливого рішення. Зважте всі "за" та "проти", ризики й вигоду. Дійте обережно та з холодною головою.

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Діви

Цього дням вам варто бути особливо уважними на дорозі, як за кермом, так і в ролі пішохода. Не поспішайте та завжди дотримуйтеся правил.

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