Дружні обійми потрібні всім без винятку: добірка милих тварин, які знайшли собі друзів
Усі ми маємо потребу в теплі та ласці. Обійми – це чудова можливість подарувати багато позитивних емоцій! Добірку тваринок, які дуже люблять обніматися – читайте в нашому матеріалі.
Редакція LifeStyle 24 зібрала добірку фотографій тварин, які люблять обійматися.
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Маленькі пінгвіни зі Сент-Кілди
Такі різні, але водночас дуже схожі
Милий єнотик дуже любить свого друга
Навіть ящиркам потрібні обійми!
Котик і песик – мандрівники
Ніжний поцілунок від білки
Милі панди
Чому нам потрібні обійми?
- Обійми зміцнюють імунну систему. Дослідники з Університету Карнеги – Меллона говорять, що хворі, які отримували більше обіймів, мали менш виражені симптоми та швидше одужували.
- Вони також сповільнюють процес старіння.
- Коли нас обіймають, ми відчуваємо захищеність.
- Обійми зі знайомою людиною знімають біль та дарують відчуття ейфорії завдяки ендорфінам, які виробляються в цей момент.
- У стосунках дуже важливо часто обійматись, адже це запорука щастя!
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