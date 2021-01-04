Дружеские объятия нужны всем без исключения: подборка милых животных, которые нашли себе друзей
Все мы нуждаемся в тепле и ласке. Объятия – это прекрасная возможность подарить много положительных эмоций! Подборку животных, которые очень любят обниматься – читайте в нашем материале.
Редакция LifeStyle 24 собрала подборку фотографий животных, которые любят обниматься.
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Маленькие пингвины из Сент-Килда
Такие разные, но в то же время очень похожи
Милый енотик очень любит своего друга
Даже ящерицам нужны объятия!
Котик и песик – путешественники
Нежный поцелуй от белки
Милые панды
Почему нам нужны объятия?
- Объятия укрепляют иммунную систему. Исследователи из Университета Карнеги – Меллона говорят, что больные, получавшие больше объятий, имели менее выраженные симптомы и быстрее выздоравливали.
- Они также замедляют процесс старения.
- Когда нас обнимают, мы чувствуем защищенность.
- Объятия со знакомым человеком снимают боль и дарят ощущение эйфории благодаря эндорфинам, которые производятся в данный момент.
- В отношениях очень важно часто обниматься, ведь это залог счастья!
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