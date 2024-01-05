Головні заборони на Водохресний святвечір: від чого варто утриматися
5 січня 2024, 08:30Читать новость на русском
У 2024 році другий Святвечір в Україні відбудеться 5 січня, у переддень свята Водохреща. Тобто вже сьогодні люди зберуться за святковим столом.
Другий Святвечір ще називають Голодною кутею. Це пов'язано з тим, що в цей день необхідно дотримуватися посту. Вечеря також повинна бути скромною. А от про те, що не можна робити на другий Святвечір, розповість 24 Канал.
До теми Коли в Україні святкуватимуть Водохреще 2024: що заборонено робити у цей день
Що не можна робити на Водохресний святвечір
- Заборонено вживати м'ясні та молочні продукти, оскільки триває піст.
- Не можна прати одяг. Адже в давні часи жінки прали речі у річці, яку у цей час освячували. Цікаво, що сьогодні будь-яка вода вважається свяченою.
- Не варто сваритися з родичами та друзями, адже конфлікт може довести до сліз. А якщо плакати на Святвечір, то протягом всього року траплятимуться біди.
- На Святвечір перед Різдвом заведено класти на стіл ще одну тарілку, ложку та чарку для померлих родичів. 5 січня цього робити не варто. В іншому випадку, померлі можуть нашкодити живим.
- Класти ложку на стіл потрібно лише тоді, коли закінчите вечеряти. Крім того, вся родина має разом завершити трапезу. Інакше протягом цілого року перебуватимете далеко від домівки.
- Починати їсти потрібно тільки тоді, коли на небі з'явиться перша зірка.
- Заборонено влаштовувати вечірки та гучно розважатися.