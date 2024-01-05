Другий Святвечір ще називають Голодною кутею. Це пов'язано з тим, що в цей день необхідно дотримуватися посту. Вечеря також повинна бути скромною. А от про те, що не можна робити на другий Святвечір, розповість 24 Канал.

До теми Коли в Україні святкуватимуть Водохреще 2024: що заборонено робити у цей день

Що не можна робити на Водохресний святвечір