Другий Святий вечір 2023: що не можна робити у це свято
18 січня українці відзначають Другий Святвечір, який передує святу Богоявлення Господнє (або Водохреще). У це надвечір'я люди готують свої серця та домівки до дня Хрещення Господнього. Про основні заборони у свято – читайте далі у матеріалі.
У Другий Святий вечір віряни дотримуються посту. У цей день заведено пити лише воду, а у вечері їсти пісні страви. За традицією основною стравою як і у перший Святвечір – є кутя, зазначає 24 канал.
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Увечері 18 січня за давнім звичаєм треба сходити до церкви й освятити воду, адже згідно з народними віруваннями вона є цілющою. Потім нею можна окропити всі кутки в оселі, адже вважають, що це може захистити мешканців будинку від усіляких негараздів та проблем. Також освячену воду заведено зберігати впродовж усього року – до наступного свята Водохреща.
Що не можна робити у другий Святий вечір 2023 / Фото з відкритих джерел
Що не можна робити у Другий Святий вечір
- Не можна вживати у Другий Святвечір м’ясо та продукти тваринного походження.
- Не можна пити алкоголь.
- Не можна розпочинати їсти допоки не зійде перша зоря у вечірньому небі.
- У це свято не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись.
- Не можна плакати.
- Не можна вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають "Голодною кутею", оскільки перед вечерею треба дотримуватись посту, щоб очистити своє тіло та серце від усього поганого.
- Напередодні Водохреща не можна нічого прати.
- Не можна сваритися з ближніми й бажати їм зла.
- Не можна класти ложку на стіл, не закінчивши вечері, і вставати з-за столу раніше за інших членів сім'ї.