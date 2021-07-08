Високі технології проти вандалів і старості: друге життя "Нічної варти" Рембрандта

Днями світ облетіла сенсаційна новина – штучний інтелект допоміг реставраторам відновити одну з найвідоміших картин Рембрандта "Нічна варта". Цей шедевр уже не вперше стає об’єктом технологічних експериментів та мистецьких акцій. Сайт каналу 24 розповідає про найцікавіші проєкти.

Грандіозна картина Рембрандта "Нічна варта" (повна назва – "Виступ стрілецької роти капітана Франса Баннінга Кока і лейтенанта Віллема ван Рейтенбюрга") створена в 1642 році. З 1808-го належить амстердамському Державному музеї (Рейксмюсеум). Про неї писано-переписано тисячі статей і книг, знято сотні фільмів (згадаємо хоча б уже легендарні "Таємниці "Нічної варти" Пітера Грінуея і "Рембрандт. Я звинувачую!"). Але не будемо переоповідати відомі факти, маловідомі нюанси та всілякі версії щодо картини. Згадаємо лише про її буремне життя в останні роки.

Зверніть увагу! Екзотичні звірі, Девід Лінч і рекорд України: у Києві відкриється вражаючий проєкт про Чорнобиль

Картина "оживає"

"Нічна варта" неодноразово "оживала" в різних перформенсах в усьому світі. Але хто може краще розкрити суть і дух цього шедевру, як не ті, хто бачать його щодня?! Мабуть, тому найліпше це вдалося працівникам Рейксмюсеум, які 13 квітня 2013 року "понесли мистецтво в маси" і зіграли блискучий мініспектакль в холі великого торгового центру Амстердама. Деякі глядачі цього дійства до останньої секунди не розуміли, що відбувається…

Перформенс "Нічна варта": дивіться відео

Ніч у музеї

У червні 2017 року Рейксмюсеум подарував оригінальний презент своєму 10-мільйонному відвідувачу, яким став звичайний шкільний учитель Стефан Каспер. Музей дозволив йому провести наодинці ніч поряд із "Нічною вартою". Святковість дійства доповнили унікальне вино і страви від шеф-кухаря елітного ресторану RIJKS.



Стефан Каспер насолоджується картиною і вином

Я спав за кілька метрів від "Нічного дозору". Це чарівно, навіть зараз не можу повірити! – поділися Каспер враженнями після пам'ятної події.

Щасливчик розказав, що не зміг заснути, тому кілька годин блукав порожніми залами музею і зробив кілька селфі. Він зізнався, що раніше не був палким шанувальником Рембрандта, але "спільна ніч" змінила його погляди на творчість генія: "Персонажі картин наче ожили переді мною... Це враження назавжди залишиться в моїй пам'яті!"



Селфі на пам'ять

Реставрація онлайн

Два роки тому, 8 липня 2019 року, розпочалася одна з наймасштабніших реставрацій в історії мистецтва, яка тривала більше року. Її порівнюють з відновленням фресок у Сикстинській капелі у Ватикані.

Більше 30-ти фахівців почали вивчати і реставрувати "Нічну варту". Спеціально для цього відомий французький архітектор Жан-Мішель Вільмотт змонтував у музеї скляний павільон з особливим мікрокліматом. Але якщо раніше роботи реставраторів, як правило, відбувалися за закритими дверима, то в даному випадку керівники Рейксмюсеум навпаки – навмисно виставили процес напоказ. Незвичайне дійство могли бачити як живі відвідувачі музею,так і користувачі інтернету – трансляція відбувалася в прямому ефірі на сайті виставки. Не приховувалася і вартість реставрації – близько 3 мільйонів євро!



Реставрація у кубі і в прямому ефірі

На першому етапі картину детально відсканували – 56 разів. Протягом двох місяців було зроблено більше 12 тисяч (!) фото поверхні полотна. Реставраторів, у першу чергу, цікавило, які фарби і ґрунт використовував Рембрандт.

Коли підготовчий процес було завершено, розпочался власне реставрація, яку серйозно ускладнювали досить занедбаний стан полотна (востаннє картину відновлювали аж у 1976-му) і велика кількість пошкоджень, які раніше "лікували" лише косметично. У минулому столітті психічно хворі чоловіки тричі атакували "Нічну варту" – в 1911 році картина отримала ужар ножем, у 1975-му – одразу 12 ударів, а в 1990-му її облили кислотою. Натерпілася картина і під час Другої світової війни, коли її, незграбно згорнуту в рулон, переховували в бомбосховищах, а потім у вологій печері.

Реставрація, як запевнили керівники Рейксмюсеуму, пройшла успішно. Але залишалося ще одне важливе питання…

Штучний інтелект поспішє на допомогу

Червень-2021 увійде не лише в історію мистецтва, а й комп’ютерних технологій. Як ми відзначали вище, штучний інтелект допоміг реставраторам відновити "Нічну варту".

У 1715 році картину варварські обрізали, аби повісити між дверними отворами на стіні міської ратуші. В ті часи подібне ставлення до картин – навіть великих майстрів – було типовим явищем. Отож картина зменшилася на 60 сантиметрів з лівого краю, 7 – з правого, 22 – зверху і 12 – знизу.



Оновлена "Нічна варта" викликала шалений ажіотаж

Аби повернути картині "втрачене", реставратори покликали на допомогу кібернетиків і штучний інтелект. Спочатку "електронного розумника" потренували на двох зображеннях картини – сканкопії оригіналу з високою роздільною здатністю та кольоровій копії картини, яка була зроблена до її обрізки. Штучний інтелект створив свій алгоритм, завдяки якому відтворив відрізані фрагменти – зокрема, ліворуч з’явилися три перонажі (два чоловіка і хлопчик), праворуч домальовано одяг чоловіків.

Відновлені частини роздрукували і додали до оригінальної картини – тепер вона в первозданному вигляді, але все ж за версією штучного інтелекту. Оновлену "Нічну варту" демонструватимуть кілька місяців в рамках тимчасової виставки в Рейксмюсеум. Подивитися на "вдруге народжену" можна на сайті музею.

Супертехнологічна реставрація і відновлення відрізаних частин зробили і без того популярну "Нічну варту" найзгадуванішою картиною останніх трьох років.

Це цікаво! Іван Марчук і українські музеї: чому легендарні художники нікому не потрібні