Українська реперка та учасниця шоу "Танці з зірками" Alyona Alyona виступила проти обмежень для представників музичної індустрії, які діють вже пів року. Вона закликала уряд дозволити концерти і виступи наживо.

Всесвітньо відома реперка Alyona Alyona записала й поширила в інстаграмі відео, яким виступила проти карантинних обмежень, які дискримінують українських зірок. Вона зазначила, що триває 165 день, як музична індустрія зазнає збитків і стрімко вмирає.

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Артистка наголосила, що музикантам, аби залишатись на плаву та утримувати свої команди, необхідно виступати. У ролику вона звернулась до президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра охорони здоров'я Максима Степанова з вимогою створити план виходу з кризи для музичної індустрії.

Ми довго мовчали і терпіли, поважаючи позицію влади, але влада не йде на поступки. Нам набридло мовчати. Ми дотримуємось усіх правил карантину. Дозвольте нам виступати,

– йдеться у відео.

У ролику Alyona Alyona не сказала ні слова, а всі свої вимоги написала. Відео супроводжувалось її промовистим треком "Завтра".

Реперка закликала шанувальників долучатись до мирного мітингу під будівлею Кабінету Міністрів України на знак протесту проти указу про часткову заборону на проведення концертів.

Реакція мережі

Фоловерів не на жарт обурили вимоги реперки Alyona Alyona. У коментарях вони не підтримали позицію зірки й розкритикували її. Користувачі мережі наголосили, що наразі в Україні ледь не щодня фіксують рекордну кількість хворих на коронавірус, тому масові заходи і концерти просто неможливі. Крім того, хейтери зазначають, що за роки на сцені артисти заробили собі на безбідне майбутнє.

"Пане президенте, ну дозвольте нам проводити концерти, нам гроші потрібні! Те, що кожен день по 2 000 нових захворювань, ми знаємо, нам байдуже, нам просто потрібні гроші наших фанатів";

"А для нас простих людей як? То ви збитки несете? А не назбирали за ті роки свої доляри? На ваші гонорари я б жив 10 років не працюючи";

"Можемо обійтися без ваших концертів 100 років! Ти вилікуєш людей? Позакривайте вже роти! Мовчать вони! Та ви кричите більше інших";

Позакривайте вже роти! Мовчать вони! Та ви кричите більше інших"; "Ви неправі. Подивіться, що робиться, скільки нових захворювань. Ви ж в проєктах, невже не вистачає?".

Проте серед фанів Alyona Alyona є й ті, хто підтримав кумира й інших представників музичної індустрії. Щоправда, таких коментарів дуже мало: "Підтримую на 100%", "Український шоу-бізнес вбивають свідомо, а карантин – це лише привід", "Музика не вмирає", "Цей псевдокарантин абсолютно нелогічний".