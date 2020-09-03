Позвольте выступать: Alyona Alyona высказалась против запрета концертов – красноречивое видео
Украинская рэперша и участница шоу "Танцы со звездами" Alyona Alyona выступила против ограничений для представителей музыкальной индустрии, которые действуют уже полгода. Она призвала правительство позволить концерты и выступления вживую.
Всемирно известная рэперша Alyona Alyona записала и распространила в инстаграме видео, которым выступила против карантинных ограничений, которые дискриминируют украинских звезд. Она отметила, что длится 165 день, как музыкальная индустрия терпит убытки и стремительно умирает.
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Артистка отметила, что музыкантам, чтобы оставаться на плаву и удерживать свои команды, необходимо выступать. В ролике она обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Дениса Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову с требованием создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.
Мы долго молчали и терпели, уважая позицию власти, но власть не идет на уступки. Нам надоело молчать. Мы придерживаемся всех правил карантина. Позвольте нам выступать,
– говорится в видео.
В ролике Alyona Alyona не сказала ни слова, а все свои требования написала. Видео сопровождалось ее красноречивым треком "Завтра".
Рэперша призвала поклонников приобщаться к мирному митингу под зданием Кабинета Министров Украины в знак протеста против указа о частичном запрете на проведение концертов.
Реакция сети
Фолловеров не на шутку возмутили требования рэперши Alyona Alyona. В комментариях они не поддержали позицию звезды и раскритиковали ее. Пользователи сети отметили, что сейчас в Украине едва ли не ежедневно фиксируют рекордное количество больных коронавирусом, поэтому массовые мероприятия и концерты просто невозможны. Кроме того, хейтеры отмечают, что за годы на сцене артисты заработали себе на безбедное будущее.
- "Господин президент, ну позвольте нам проводить концерты, нам деньги нужны! То, что каждый день по 2 000 новых заболеваний, мы знаем, нам безразлично, нам просто нужны деньги наших фанатов";
- "А для нас простых людей как? Так вы убытки несете? Не собрали за те годы свои доляри? На ваши гонорары я бы жил 10 лет не работая";
- "Можем обойтись без ваших концертов 100 лет, ты вылечишь людей? Закройте уже роты! Молчат они! Да вы кричите больше других";
- "Вы неправы. Посмотрите, что делается, сколько новых заболеваний. Вы же в проектах, неужели не хватает?".
Однако среди фанов Alyona Alyona есть и те, кто поддержал кумира и других представителей музыкальной индустрии. Правда, таких комментариев очень мало: "Поддерживаю на 100%", "Украинский шоу-бизнес убивают сознательно, а карантин – это лишь повод", "Музыка не умирает", "Этот псевдокарантин абсолютно нелогичный".