Украинская рэперша и участница шоу "Танцы со звездами" Alyona Alyona выступила против ограничений для представителей музыкальной индустрии, которые действуют уже полгода. Она призвала правительство позволить концерты и выступления вживую.

Всемирно известная рэперша Alyona Alyona записала и распространила в инстаграме видео, которым выступила против карантинных ограничений, которые дискриминируют украинских звезд. Она отметила, что длится 165 день, как музыкальная индустрия терпит убытки и стремительно умирает.

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Артистка отметила, что музыкантам, чтобы оставаться на плаву и удерживать свои команды, необходимо выступать. В ролике она обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Дениса Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову с требованием создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

Мы долго молчали и терпели, уважая позицию власти, но власть не идет на уступки. Нам надоело молчать. Мы придерживаемся всех правил карантина. Позвольте нам выступать,

– говорится в видео.

В ролике Alyona Alyona не сказала ни слова, а все свои требования написала. Видео сопровождалось ее красноречивым треком "Завтра".

Рэперша призвала поклонников приобщаться к мирному митингу под зданием Кабинета Министров Украины в знак протеста против указа о частичном запрете на проведение концертов.

Реакция сети

Фолловеров не на шутку возмутили требования рэперши Alyona Alyona. В комментариях они не поддержали позицию звезды и раскритиковали ее. Пользователи сети отметили, что сейчас в Украине едва ли не ежедневно фиксируют рекордное количество больных коронавирусом, поэтому массовые мероприятия и концерты просто невозможны. Кроме того, хейтеры отмечают, что за годы на сцене артисты заработали себе на безбедное будущее.

"Господин президент, ну позвольте нам проводить концерты, нам деньги нужны! То, что каждый день по 2 000 новых заболеваний, мы знаем, нам безразлично, нам просто нужны деньги наших фанатов";

"А для нас простых людей как? Так вы убытки несете? Не собрали за те годы свои доляри? На ваши гонорары я бы жил 10 лет не работая";

"Можем обойтись без ваших концертов 100 лет, ты вылечишь людей? Закройте уже роты! Молчат они! Да вы кричите больше других";

Закройте уже роты! Молчат они! Да вы кричите больше других"; "Вы неправы. Посмотрите, что делается, сколько новых заболеваний. Вы же в проектах, неужели не хватает?".

Однако среди фанов Alyona Alyona есть и те, кто поддержал кумира и других представителей музыкальной индустрии. Правда, таких комментариев очень мало: "Поддерживаю на 100%", "Украинский шоу-бизнес убивают сознательно, а карантин – это лишь повод", "Музыка не умирает", "Этот псевдокарантин абсолютно нелогичный".