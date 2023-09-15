Знають секрет довголіття: які знаки зодіаку найдовше живуть
Звичайно, тривалість життя залежить від багатьох факторів. Втім, астрологи переконані, що на довголіття мають вплив і знаки зодіаку.
Так, частина людей може прожити до ста та навіть більше років. Згідно з астрологією, довгожителі – Телець, Рак, Терези та Козоріг, пише 24 Канал.
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Телець
Представники цього знаку зодіаку зазвичай мають міцне фізичне здоров'я. Вони витривалі та активні упродовж усього життя.
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Рак
Ці люди мають сильний зв'язок з родиною. Їх турбота про інших людей, а також здатність до адаптації й пристосування можуть сприяти довголіттю.
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Терези
Народжені під цим сузір'ям відомі постійним прагненням до гармонії та балансу. Вони вольові та мають міцний характер. Окрім того, Терези емоційно стримані, а це приносить їм чималу користь.
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Козоріг
Козероги є надійними, дисциплінованими та цілеспрямованими людьми. Вони віддають перевагу стабільному ритму життя та зазвичай ведуть здоровий спосіб, що сприяє довголіттю.
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