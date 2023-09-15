Знають секрет довголіття: які знаки зодіаку найдовше живуть

Звичайно, тривалість життя залежить від багатьох факторів. Втім, астрологи переконані, що на довголіття мають вплив і знаки зодіаку.

Так, частина людей може прожити до ста та навіть більше років. Згідно з астрологією, довгожителі – Телець, Рак, Терези та Козоріг, пише 24 Канал.

Це цікаво Знак зодіаку Діва: які 5 найкращих рис характеру

Телець

Представники цього знаку зодіаку зазвичай мають міцне фізичне здоров'я. Вони витривалі та активні упродовж усього життя.

Гороскоп для Тельців

Рак

Ці люди мають сильний зв'язок з родиною. Їх турбота про інших людей, а також здатність до адаптації й пристосування можуть сприяти довголіттю.

Гороскоп для Раків

Терези

Народжені під цим сузір'ям відомі постійним прагненням до гармонії та балансу. Вони вольові та мають міцний характер. Окрім того, Терези емоційно стримані, а це приносить їм чималу користь.

Гороскоп для Терезів

Козоріг

Козероги є надійними, дисциплінованими та цілеспрямованими людьми. Вони віддають перевагу стабільному ритму життя та зазвичай ведуть здоровий спосіб, що сприяє довголіттю.

Гороскоп для Козорогів