Фільм "Гаррі Поттер і філософський камінь" вперше зібрав мільярд доларів у світовому прокаті. Стрічка вийшла на великі екрани у 2001 році, проте такого результату вдалося досягнути лише зараз.

Вперше за два десятиліття перша частина культової серії фільмів про Гаррі Поттера зібрала бажану суму в прокаті. Як вдалося це зробити в умовах карантину – повідомляє видання Variety.

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Під час початкового циклу "Гаррі Поттер і філософський камінь" заробив 974 мільйони доларів від продажу квитків. Прем'єра відбулася у 2001 році, а от Китай зміг побачити стрічку лише у 2002. Проте у 2020 в Китаї вдруге показати фільм на великих екранах.

Після пандемії коронавірусу та тривалого карантину Китай робив все можливе, щоб повернутися до звичного ритму життя та повернути втрачені кошти. Зокрема, намагалися залучити глядачів до переглядів фільмів у кінотеатрах. Оскільки нових прем'єр немає, бо кіновиробництво також перебувало на паузі, то у китайських кінотеатрах показували старі фільми. Зокрема, потішили кіноманів стрічкою "Гаррі Поттер та філософський камінь". За вихідні фільм посів перше місце в касових зборах Китаю. З 16 тисяч великих екранів вдалося зібрати 13,6 мільйонів доларів.

Компанія Warner Bros, показуючи першу частину поттеріани, намагалася вберегти місцеві кінотеатри від розорення, адже через відсутність глядачів в період карантину заклади зазнали колосальних збитків.

А величезна кількість юажаючих перегляну фільм вкотре довела, що він досі залишається актуальним і користуватиметься популярністю і серед наступних поколінь.

"Гаррі Поттер і філософський камінь" – трейлер: дивіться відео онлайн