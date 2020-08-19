Фильм "Гарри Поттер и философский камень" впервые собрал миллиард долларов в мировом прокате. Лента вышла на большие экраны в 2001 году, однако такого результата удалось достичь только сейчас.

Впервые за два десятилетия первая часть культовой серии фильмов о Гарри Поттере собрала желаемую сумму в прокате. Как удалось это сделать в условиях карантина – сообщает издание Variety.

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Во время начального цикла "Гарри Поттер и философский камень" заработал 974 миллиона долларов от продажи билетов. Премьера состоялась в 2001 году, а вот Китай смог увидеть ленту только в 2002. Однако в 2020 в Китае во второй раз показали фильм на больших экранах.

После пандемии коронавируса и длительного карантина Китай делал все возможное, чтобы вернуться к привычному ритму жизни и вернуть потерянные средства. В частности, пытались привлечь зрителей к просмотрам фильмов в кинотеатрах. Поскольку новых премьер нет, потому что кинопроизводство также находилось на паузе, то в китайских кинотеатрах показывали старые фильмы. В частности, порадовали киноманов лентой "Гарри Поттер и философский камень". За выходные фильм занял первое место в кассовых сборах Китая. С 16 тысяч больших экранов удалось собрать 13,6 миллионов долларов.

Компания Warner Bros, показывая первую часть поттерианы, пыталась уберечь местные кинотеатры от разорения, ведь из-за отсутствия зрителей в период карантина учреждения понесли колоссальные убытки.

А огромное количество желающих пересмотрю фильм в очередной раз доказала, что он до сих пор остается актуальным и будет пользоваться популярностью и среди последующих поколений.

"Гарри Поттер и философский камень" – трейлер: смотрите видео онлайн