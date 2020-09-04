Віллоу Сміт у 19 років вже має власні прибутки, тому може придбати свою першу нерухомість. Вибір доньки Вілла Сміта і Джади Пінкетт-Сміт впав на маєток у Малібу, вартістю у 3 мільйона доларів. Як виглядає елітний будинок – дивіться у матеріалі.

Маєток Віллоу Сміт

Про покупку нерухомості стало відомо з таблоїду The Daily Mail. За даними журналістів, Віллоу захотіла жити по сусідству від своїх зіркових батьків, тому особняк розташований неподалік від сімейного маєтку Вілла Сміта і його дружини Джади в Малібу.

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Донька голлівудського подружжя оселиться у будинку, який має 4 спальні кімнати з величезними вікнами. І ця деталь є не випадковою: з маєтку відкривається неймовірний пейзаж Тихого океану.

Сам будинок є новим: його звели у 2011 році. Крім спалень, тут є простора вітальня, кухня, ванні кімнати, гараж і внутрішній дворик, де можна проводити час з рідними чи влаштовувати вечірки. Інтер'єр нерухомості Віллоу Сміт зроблений у стилі модерн.

Будинок 19-річної доньки Вілла Сміта / Фото Variety

4 ознаки того, що вам потрібно переїхати від батьків

Ви подорослішали

Якщо ви вже хочете мати окреме житло та самостійно керувати своїм життям, тоді ви готові до переїзду від батьків. Психологи не називають віку, коли це має відбутись, та наголошують: у 18 чи 40 років – це особистий вибір кожного. Найчастіше ж діти покидають дім батьків у віці 23-25 років, адже тоді з'являється робота та відпадає бажання звітувати перед рідними.

Готові створити власну сім'ю

Якщо немає причини жити з батьками, сімейна пара має розглядати перспективи свого житла. Чи це орендована квартира, чи власна – немає значення. Однак самостійність тільки позитивно вплине на ваші стосунки.

Вам потрібно більше місця для роботи чи хобі

Творчі люди чи науковці часто беруть роботу ще й на дім. Тому якщо бракує простору для того, щоб реалізувати проєкти, варто задуматись про переїзд від батьків.

Пануєте переїзд в інше місто

Якщо у вашому житті є можливість працевлаштуватись в іншому місті, варто обдумати все і наважитись на переїзд від батьків. Однак варто бути готовим, що легким цей етап у житті не буде.