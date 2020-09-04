Донька Вілла Сміта купила маєток за 3 мільйони доларів: як виглядає житло 19-річної дівчини
Віллоу Сміт у 19 років вже має власні прибутки, тому може придбати свою першу нерухомість. Вибір доньки Вілла Сміта і Джади Пінкетт-Сміт впав на маєток у Малібу, вартістю у 3 мільйона доларів. Як виглядає елітний будинок – дивіться у матеріалі.
Маєток Віллоу Сміт
Про покупку нерухомості стало відомо з таблоїду The Daily Mail. За даними журналістів, Віллоу захотіла жити по сусідству від своїх зіркових батьків, тому особняк розташований неподалік від сімейного маєтку Вілла Сміта і його дружини Джади в Малібу.
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Донька голлівудського подружжя оселиться у будинку, який має 4 спальні кімнати з величезними вікнами. І ця деталь є не випадковою: з маєтку відкривається неймовірний пейзаж Тихого океану.
Сам будинок є новим: його звели у 2011 році. Крім спалень, тут є простора вітальня, кухня, ванні кімнати, гараж і внутрішній дворик, де можна проводити час з рідними чи влаштовувати вечірки. Інтер'єр нерухомості Віллоу Сміт зроблений у стилі модерн.
Будинок 19-річної доньки Вілла Сміта / Фото Variety
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Якщо ви вже хочете мати окреме житло та самостійно керувати своїм життям, тоді ви готові до переїзду від батьків. Психологи не називають віку, коли це має відбутись, та наголошують: у 18 чи 40 років – це особистий вибір кожного. Найчастіше ж діти покидають дім батьків у віці 23-25 років, адже тоді з'являється робота та відпадає бажання звітувати перед рідними.
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