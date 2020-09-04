Уиллоу Смит в 19 лет уже имеет собственные доходы, поэтому может приобрести свою первую недвижимость. Выбор дочери Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит упал на имение в Малибу стоимостью в 3 миллиона долларов. Как выглядит элитный дом – смотрите в материале.

Имение Уиллоу Смит

О покупке недвижимости стало известно из таблоида The Daily Mail. По данным журналистов, Уиллоу захотела жить по соседству со своими звездными родителями, поэтому особняк расположен недалеко от семейного имения Уилла Смита и его жены Джады в Малибу.

Интересно Как устроить переезд на новую квартиру и не разрушить свои отношения

Дочь голливудских супругов поселится в доме, который имеет 4 спальни с огромными окнами. И эта деталь является не случайной: из имения открывается невероятный пейзаж Тихого океана.

Сам дом является новым: его возвели в 2011 году. Кроме спален, здесь есть просторная гостиная, кухня, ванные комнаты, гараж и внутренний дворик, где можно проводить время с родными или устраивать вечеринки. Интерьер недвижимости Уиллоу Смит сделан в стиле модерн.

Дом 19-летней дочери Уилла Смита / Фото Variety

4 признака того, что вам нужно переехать от родителей

Вы повзрослели

Если вы уже хотите иметь отдельное жилье и самостоятельно управлять своей жизнью, тогда вы готовы к переезду от родителей. Психологи не называют возраст, когда это должно произойти, и подчеркивают: в 18 или 40 лет – это личный выбор каждого. Чаще всего дети покидают дом родителей в возрасте 23-25 ​​лет, ведь тогда появляется работа и отпадает желание отчитываться перед родными.

Готовы создать собственную семью

Если нет причины жить с родителями, семейная пара должна рассматривать перспективы своего жилья. Или это арендованная квартира, или собственная – не имеет значения. Однако самостоятельность только положительно повлияет на ваши отношения.

Вам нужно больше места для работы или хобби

Творческие люди или ученые часто берут работу еще и домой. Поэтому если не хватает пространства для того, чтобы реализовать проекты, стоит задуматься о переезде от родителей.

Планируете переезд в другой город

Если в вашей жизни есть возможность трудоустроиться в другом городе, стоит обдумать все и решиться на переезд от родителей. Однако стоит быть готовым, что легким этот этап в жизни не будет.