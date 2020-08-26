Єдина донька відомого музиканта Андрія Кузьменка – Барбара, яка нещодавно відкрила з чоловіком власний заклад у Києві, опублікувала ніжні сімейні кадри.

Добірку світлин Марія-Барбара Кузьменко опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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На світлинах дівчина позувала у білосніжній короткій сукні на траві в обіймах чоловіка Віктора Тура, який для фотосесії обрав білу сорочку та шорти. Довге каштанове волосся донька Скрябіна залишила розпущеним.



Донька Скрябіна опублікувала романтичні кадри / Instagram /@kuzmenko_barbara



Марія-Барбара Кузьменко з чоловіком Віктором Туром / Instagram /@kuzmenko_barbara



Романтичні кадри молодого подружжя / Instagram /@kuzmenko_barbara

Що відомо про подружжя Барбари і Віктора

Марія-Барбара раніше розповіла, що вони з чоловіком познайомилися на одному курсі в медичному університеті імені О. О. Богомольця. В майбутньому її обранець планує пов’язати своє життя із хірургією, а вона хоче стати дерматологом-косметологом.

У червні цьогоріч донька Скрябіна закінчила медичний університет імені Богомольця й отримала диплом лікаря.

Варто зазначити, що навчання у престижному столичному виші стало поворотним у житті дівчини. Адже крім бажаної спеціальності вона знайшла й справжнє кохання.

Марія-Барбара вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура. 20 грудня 2019 року пара зіграла гучне весілля, гостями якого стали й зіркові друзі покійного батька нареченої.