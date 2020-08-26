Донька Скрябіна замилувала мережу світлинами з чоловіком: романтичні фото
Єдина донька відомого музиканта Андрія Кузьменка – Барбара, яка нещодавно відкрила з чоловіком власний заклад у Києві, опублікувала ніжні сімейні кадри.
Добірку світлин Марія-Барбара Кузьменко опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.
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На світлинах дівчина позувала у білосніжній короткій сукні на траві в обіймах чоловіка Віктора Тура, який для фотосесії обрав білу сорочку та шорти. Довге каштанове волосся донька Скрябіна залишила розпущеним.
Донька Скрябіна опублікувала романтичні кадри / Instagram /@kuzmenko_barbara
Марія-Барбара Кузьменко з чоловіком Віктором Туром / Instagram /@kuzmenko_barbara
Романтичні кадри молодого подружжя / Instagram /@kuzmenko_barbara
Що відомо про подружжя Барбари і Віктора
Марія-Барбара раніше розповіла, що вони з чоловіком познайомилися на одному курсі в медичному університеті імені О. О. Богомольця. В майбутньому її обранець планує пов’язати своє життя із хірургією, а вона хоче стати дерматологом-косметологом.
У червні цьогоріч донька Скрябіна закінчила медичний університет імені Богомольця й отримала диплом лікаря.
Варто зазначити, що навчання у престижному столичному виші стало поворотним у житті дівчини. Адже крім бажаної спеціальності вона знайшла й справжнє кохання.
Марія-Барбара вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура. 20 грудня 2019 року пара зіграла гучне весілля, гостями якого стали й зіркові друзі покійного батька нареченої.