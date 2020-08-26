Единственная дочь известного музыканта Андрея Кузьменко – Барбара, которая недавно открыла с мужем собственное заведение в Киеве, опубликовала нежные семейные кадры.

Подборку фотографий Мария-Барбара Кузьменко опубликовала на своей личной странице в инстаграме.

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На фотографиях девушка позировала в белоснежном коротком платье на траве в объятиях мужа Виктора Тура, который для фотосессии выбрал белую рубашку и шорты. Длинные каштановые волосы дочь Скрябина оставила распущенными.



Дочь Скрябина опубликовала романтические кадры / Instagram / @ kuzmenko_barbara



Мария-Барбара Кузьменко с мужем Виктором Туром / Instagram / @ kuzmenko_barbara



Романтические кадры молодых супругов / Instagram / @ kuzmenko_barbara

Что известно о супружеской чете Барбары и Виктора

Мария-Барбара ранее рассказала, что они с мужем познакомились на одном курсе в медицинском университете имени А. А. Богомольца. В будущем ее избранник планирует связать свою жизнь с хирургией, а она хочет стать дерматологом-косметологом.

В июне в этом году дочь Скрябина окончила медицинский университет имени Богомольца и получила диплом врача.

Стоит отметить, что обучение в престижном столичном вузе стало поворотным в жизни девушки. Ведь кроме желаемой специальности она нашла и любовь.

Мария-Барбара вышла замуж за своего однокурсника Виктора Тура. 20 декабря 2019 года пара сыграла громкую свадьбу, гостями которого стали и звездные друзья покойного отца невесты.