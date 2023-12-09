Донька Мілли Йовович шокувала поширенням пісні російської співачки-путіністки
Джерело:Евер Андерсон
16-річна донька відомої голлівудської акторки українського походження Мілли Йовович, Евер неприємно здивувала. Вона оприлюднила у тіктоці відео під пісню співачки з країни-агресорки – Каті Лель.
Відомо, що наприкінці листопада у мережі поширився флешмоб, де росіяни у хутряних шапках та шубах, прямують на Красну площу. Ролики супроводжують піснею путіністки Лель "Мой мармеладный". Це стало інструментом, яким країна-окупант хоче поширити свою пропаганду.
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Старша донька Мілли Йовович здивувала відео з російською піснею
У тіктоці 16-річна Евер поширила відео, на якому наспівує пісню пропагандистки Каті Лель. В Україні вона внесена до бази "Миротворець" як особа, яка загрожує національній безпеці.
Пісня "Мой мармеладный", яку дівчина використала у відео, з'явилась ще 20 років тому. Незрозуміло, за яких обставин про неї згадали та починають додавати у музичні чарти Європи та США. Зараз цей трек із країни-агресорки увійшов до топ-5 чарту сервісу Spotify.
Користувачі мережі були шоковані тим, що донька Мілли Йовович, яка має українське коріння, поширює ролики з піснями окупантів. У тіктоці за нею стежать більше, ніж 800 тисяч підписників, тож вона поширила хіт путіністки на велику аудиторію.
- Я щось не розумію, а мама не розповіла доньці, що виробляють росіяни на її батьківщині?
- Боже, яка ганьба!
- Я так розумію, для Евер немає різниці чи є, чи нема війна в країні, звідки її коріння.
- Українських топових пісень для переспіву не пробувала пошукати?
Що казала про війну Мілла Йовович
- Акторка народилася в Україні та жила тут протягом п'яти років. У 1981 році вона з сім'єю переїхала до США. Так сталося, бо її тату-сербу не погодили візу в Радянський Союз. Вони почали жити в Лос-Анджелесі.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Мілла стала на бік нашої держави. Вона поширила відеозвернення до українців, в якому зазначила про наших захисників, які щодня захищають країну від окупантів.
- Знаменитість розповіла про весь жах і біль, які зараз відчувають українці. Вона назвала війну найжахливішим періодом у нашій історії. За словами Мілли, українську націю просто знищують.
- У жовтні минулого року зірка коментувала масштабні обстріли України. Вона написала, що її серце зараз – з українським народом. Йовович сказала, що відчуває себе спустошеною та сумує за батьківщиною.