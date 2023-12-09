Донька Мілли Йовович шокувала поширенням пісні російської співачки-путіністки

16-річна донька відомої голлівудської акторки українського походження Мілли Йовович, Евер неприємно здивувала. Вона оприлюднила у тіктоці відео під пісню співачки з країни-агресорки – Каті Лель.

Відомо, що наприкінці листопада у мережі поширився флешмоб, де росіяни у хутряних шапках та шубах, прямують на Красну площу. Ролики супроводжують піснею путіністки Лель "Мой мармеладный". Це стало інструментом, яким країна-окупант хоче поширити свою пропаганду.

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Старша донька Мілли Йовович здивувала відео з російською піснею

У тіктоці 16-річна Евер поширила відео, на якому наспівує пісню пропагандистки Каті Лель. В Україні вона внесена до бази "Миротворець" як особа, яка загрожує національній безпеці.

Пісня "Мой мармеладный", яку дівчина використала у відео, з'явилась ще 20 років тому. Незрозуміло, за яких обставин про неї згадали та починають додавати у музичні чарти Європи та США. Зараз цей трек із країни-агресорки увійшов до топ-5 чарту сервісу Spotify.

Користувачі мережі були шоковані тим, що донька Мілли Йовович, яка має українське коріння, поширює ролики з піснями окупантів. У тіктоці за нею стежать більше, ніж 800 тисяч підписників, тож вона поширила хіт путіністки на велику аудиторію.

Я щось не розумію, а мама не розповіла доньці, що виробляють росіяни на її батьківщині?

Боже, яка ганьба!

Я так розумію, для Евер немає різниці чи є, чи нема війна в країні, звідки її коріння.

Українських топових пісень для переспіву не пробувала пошукати?

Що казала про війну Мілла Йовович