Известно, что в конце ноября в сети распространился флешмоб, где россияне в меховых шапках и шубах направляются на Красную площадь. Ролики сопровождают песней путинистки Лель "Мой мармеладный". Это стало инструментом, которым страна-оккупант хочет распространить свою пропаганду.

Интересно Свершилось: Министерство культуры отреагировало на популяризацию российского сериала в Украине

Старшая дочь Миллы Йовович удивила видео с русской песней

В тиктоке 16-летняя Эвер распространила видео, на котором напевает песню пропагандистки Кати Лель. В Украине она внесена в базу "Миротворец" как лицо, угрожающее национальной безопасности.

Песня "Мой мармеладный", которую она использовала в видео, появилась еще 20 лет назад. Непонятно, при каких обстоятельствах о ней упомянули и начинают добавлять в музыкальные чарты Европы и США. Сейчас этот трек из страны-агрессорки вошел в топ-5 чарт сервиса Spotify.

Пользователи сети были шокированы тем, что дочь Миллы Йовович, у которой есть украинские корни, распространяет ролики с песнями окупантов. В тиктоке за ней следят более 800 тысяч подписчиков, поэтому она распространила хит путинистки на большую аудиторию.

Я что-то не понимаю, а мама не рассказала дочери, что делают русские на ее родине?

Боже, какой позор!

Я так понимаю, для Эвер нет разницы есть, или нет ли войны в стране, откуда ее корни.

Украинских топовых песен для перепева не пыталась поискать?

Что говорила о войне Милла Йовович