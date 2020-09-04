Донька загиблого Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) Барбара вперше дала інтерв'ю. Після трагічної події пройшло вже п'ять років, але дівчина лише зараз наважилася розповісти про те, як змогла впоратися із неймовірним болем.

2 лютого 2015 року трагічно загинув відомий український музикант, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко. Його життя забрала смертельна аварія. Лише зараз єдина донька артиста Барбара наважилася поділитися своїми почуттями. Вона дала відверте інтерв'ю для програми "Життя відомих людей".

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Дівчина зізналася, що той день, коли батько помер, майже не пам'ятає. Її свідомість ніби заблокувала усі спогади.

Тоді я навчалася на першому курсі. Якраз був період сесії і я приймала багато заспокійливих і транквілізаторів, які приглушують пам'ять. Саме тому я багато всього не пам'ятаю. Зверталася і досі звертаюся до спеціалістів, бо ще не змогла пережити це горе. Воно не відпускає,

– поділилася Барбара.

Донька Кузьми зізналася, що перший час не могла чути його голос, слухати пісні. Лише зараз вона може знову слухати музику тата.

Я його дуже сильно люблю. Дуже сумую і досі не знаю, як це все подолати,

– розповіла дівчина.

Барбара зізналася, що попри насичений гастрольний графік, батько завжди знаходив час для неї. Вони були дуже близькими і кожну вільну хвилину проводили разом. Багато подорожували, активно проводили час. Тато завжди ставився до неї, як до дорослої. Батько намагався показати доньці якомога більше всього, відкрив для неї світ музики та кіно.

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