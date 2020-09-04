Дочь погибшего Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Барбара впервые дала интервью. После трагического события прошло уже пять лет, но девушка только сейчас решилась рассказать о том, как смогла справиться с невероятным болью.

2 февраля 2015 года трагически погиб известный украинский музыкант, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко. Его жизнь унесла смертельная авария. Только сейчас единственная дочь артиста Барбара решилась поделиться своими чувствами. Она дала откровенное интервью для программы "Життя відомих людей".

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Девушка призналась, что тот день, когда отец умер, почти не помнит. Ее сознание будто заблокировало все воспоминания.

Тогда я училась на первом курсе. Как раз был период сессии и я принимала много успокоительных и транквилизаторов, которые приглушают память. Именно поэтому я много всего не помню. Обращалась и до сих пор обращаюсь к специалистам, потому что еще не смогла пережить это горе. Оно не отпускает,

– поделилась Барбара.

Дочь Кузьмы призналась, что первое время не могла слышать его голос, слушать песни. Только сейчас она может снова слушать музыку папы.

Я его очень сильно люблю. Очень скучаю и до сих пор не знаю, как это все преодолеть,

– рассказала девушка.

Барбара призналась, что несмотря на насыщенный гастрольный график, отец всегда находил время для нее. Они были очень близкими и каждую свободную минуту проводили вместе. Много путешествовали, активно проводили время. Папа всегда относился к ней, как к взрослой. Отец старался показать дочери как можно больше всего, открыл для нее мир музыки и кино.

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