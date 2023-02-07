Нагодуй корівку: Yakaboo та "Дороги гурманів" збирають донати для ферми на Харківщині

"Дороги гурманів" та Yakaboo збирають донати для відновлення роботи одного з фермерських господарств на деокупованій Харківщині. Мета благодійного проєкту – зібрати 500 000 грн.

Гастротуристичний проєкт та національна книжкова платформа розпочали благодійну кампанію "Нагодуй корівку". Вони прагнуть підтримати ферму "Пані Юпітер", яка постраждала під час окупації, повідомляє 24 Канал.

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Фермерське господарство "Пані Юпітер" розташоване у селі Хотімля на сході Харківської області. У 2021 році ферма стала складовою маршруту у проєкті "Дороги гурманів", який запустила дорожньо-будівельна група компаній RDS до 30-річчя Незалежності України.

На початку повномасштабної війни "Пані Юпітер" потрапила під окупацію. Попри обстріли, відсутність зв'язку та електроенергії, люди на фермі продовжували працювати та забезпечували продуктами односельців. І так допомогли їм вижити в надзвичайно складних умовах.



Корівки з ферми "Пані Юпітер" / Фото пресслужби

10 вересня 2022 року українські військові звільнили село Хотімля. Ферма вистояла. Але тепер господарство має допомогти перезимувати коровам, які врятували мешканців села. Тваринам потрібен корм.

Завдяки злагодженій роботі нам вдалось зберегти майже 500 корів, проте тварини худі й змучені. Заготовити сіно під час окупації ми не змогли. Зараз придбати корм нереально. Водії відмовляються їхати в Хотімлю. Мости біля села підірвані, а об'їзд – це суцільне бездоріжжя. До того ж небезпечно через обстріли,

– зазначила співвласниця ферми "Пані Юпітер" Наталія Коваль.

До нового врожаю ще вісім місяців, а фермерському господарству бракує:

149 040 кілограмів сіна з люцерни;

462 720 кілограмів пшеничних висівок;

296 880 кілограмів соняшникового шроту.

Загальна вартість цих продуктів – 4 864 176 гривень.

Як підтримати ініціативу "Нагодуй корівку"