Проблема великої кількості комах на трояндах весною – неминуча. Боротися зі шкідниками троянд неважко, якщо ви знаєте кілька практичних порад. Читайте у матеріалі 24 Каналу про ефективний догляд за трояндами навесні.

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Прості поради по догляду за трояндами навесні

Щовесни необхідно проводити санітарне обрізання троянд. Однак при цьому важливо пам'ятати, що обрізати квіти можна лише до розпускання бруньок.

Оглядаючи троянди після зими, особливу увагу приділіть тим, які висадили восени минулого року. Всі сухі, обморожені, пошкоджені та поламані частини обріжте до здорової й живої тканини. Зріз виконуйте під гострим кутом, щоб дощ стікав зі стебла і воно не гнило.

Після обрізки варто "підгодувати" кущі. Раннє весняне підживлення має свої терміни: добриво треба внести після того, як набухли бруньки, але поки вони не розпустились.



Навесні варто обрізати троянди / Фото Pinterest

Навесні обов'язково обробіть кущі. Це допоможе уникнути більшості грибкових захворювань та навал шкідників протягом цілого року. Для цього варто використати мідний купорос або бордоську суміш. Через 15 днів повторити обробку. Інструкцію та пропорції знайдете на упакуванні.

У боротьбі зі шкідниками вам допоможе інсектицид "Актара", який є одним з найефективніших. Його можна використовувати навіть, коли листочки вже розпустились.

Тут підійдуть азотні, комплексні або спеціалізовані добрива для троянд. Дозування добрива залежить від рекомендацій виробника. Кожні 2 роки доцільно додавати органіку. Компост заглиблюють в ґрунт навколо куща.

Автор: Мар'яна Карлицька