Плоди будуть гігантськими: як правильно доглядати за помідорами в червні

Догляд за помідорами в червні не потребує великих затрат чи зусиль. Але час від часу треба проводити певні заходи, щоб вони краще росли та розвивались.

Догляд за помідорами в червні включає різні процедури – підживлення, підв'язування до опор, пасинкування та полив. Як це правильно робити, щоб виросли великі плоди – підкаже 24 Канал.

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Як доглядати за помідорами в червні

Процедура, якої не уникнути – це пасинкування. Її треба проводити, коли пагони виростуть 4-5 сантиметрів. Вперше пасинкування роблять після 2 тижнів висадки розсади у землю. Потім можна повторювати кожні 10-14 днів. Це буде розріджувати посадку. Обов'язково треба пасинкувати високі помідори, бо вони сильно розростаються.



Пасинкування помідорів / Фото "Аграрії разом"

У червні городнику треба слідкувати, щоб волога не випаровувалась з грядок на сонці. Можна покласти на землю біля кущів шар компосту або пучки трави.

з грядок на сонці. Можна покласти на землю біля кущів шар компосту або пучки трави. Важливий момент: щоб зав'язі не обсипались, треба обробити кущі борною кислотою раз на два тижні. Для цього беремо 1 грам борної кислоти та розводимо його в 1 літрі гарячої води. Коли розчин охолоне, перелийте його в розпилювач та ставайте до справи.

борною кислотою раз на два тижні. Для цього беремо 1 грам борної кислоти та розводимо його в 1 літрі гарячої води. Коли розчин охолоне, перелийте його в розпилювач та ставайте до справи. Потрібно дотримуватись правильного поливу, щоб земля повністю не висихала. Достатньо поливати раз в тиждень, якщо немає дощів.

Після того, як розсада прижилась на постійному місці та пустила корені, томати треба підв’язати. Сорти високих помідорів треба причепити до кілків – грубих палиць. Якщо висадили овочі з насіння, прив'язуємо тоді, коли з'явиться щонайменше 6 листків.



Підв'язка помідорів / Фото "Фермер"

Кілки краще ставити в землю з північної сторони вглиб на 40 сантиметрів від саджанця та на відстані 10 сантиметрів від стебла. Висоту кілка залежить від конкретного сорту помідорів, зазвичай – це від одного до 1,5 метрів.

Щодо удобрення, томатам це потрібно десь 3 рази на сезон, якщо є можливість – кожні 2 тижні. У них повинен переважати фосфор та калій. Зокрема, можна приготувати розчин з 20 грамів аміачної селітри, 60-70 грамів суперфосфату та 40 грамів хлористого калію. Усе розбавляємо на 10 літрів води.