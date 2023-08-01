Зберігатимуться не 1 тиждень: що додати у воду, аби лілії стояли довше

Лілії чарують своїми високими стеблами та білими кольорами. Недивно, що їх додають у букети та композиції. Догляд за зрізаними ліліями відрізняється.

Лілії вважаються достатньо витривалими квітами, які можна зберігати у вазі довгий час. Щоб вони швидко не зіпсувались, треба знати деякі секрети. Про що йдеться – розповість 24 Канал.

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Як зробити, щоб лілії зберігалися довше

Обрізка стебел – необхідна процедура у догляді за ліліями. Це важливо не просто, аби вони мали красивий вигляд у вазі, а й для їхнього здоров'я. Такі зрізи зроблять життя ваших лілій довшим. До того, як поставити квіти у вазу, вкоротіть кінці стебла під кутом 45 градусів на 1-2 сантиметри.

Вазу, в яку ви занурюєте лілії, має бути чистою, щоб не було бактерій та інших забруднень. Бо все це псує їхній стан. Тож перед тим, як класти туди квіти, добре промийте її та продезінфікуйте.



Чиста ваза / Фото "Доставка квітів"

Обов'язково потрібно видалити нижнє листя на стеблі, навіть якщо воно невелике.

на стеблі, навіть якщо воно невелике. Рекомендується брати відстояну або відфільтровану воду, аби в ній не було хлору. Є дієвий лайфхак: зробити розчин з 30 грамів цукру, 1 чайної ложки оцту на 1 літр води. Так, лілії зберігатимуться довше.

Розташуйте вазу з ліліями в прохолодному місці. Уникайте прямого сонячного світла, але щоб і не було протягів. Це негативно позначається на здоров'ї лілій.

Підрізайте стебла кожного дня, а також змінюйте воду. Аби квіти довше простояли, можете додати у воду таблетку аспірину або саліцилової кислоти. Згодиться й чорне вугілля. Це знезаражує воду та вбиває будь-які бактерії.



Аспірин / Фото Ukrhealth