Взимку, як і будь-яка квітка, герань вимагає більш уважного догляду. Адже суворі морози та сніг – не найкращі умови для рослин. Не всі вазони вдома можуть дожити до весни – лише найбільш витривалі.

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Як правильно поливати герань зимою

Під час зимового періоду герань не варто турбувати, адже вона перебуває у стані спокою. Полив повинен бути середнім, щоб не нашкодити рослині. Найперше варто дізнатися, наскільки вологим є ґрунт. Для цього потрібно доторкнутися до нього пальцем. Якщо земля на глибині 1-2 сантиметри досить суха, то необхідно додати води.

Не слід поливати герань, якщо ґрунт трохи вологий. Вода має бути кімнатної температури. Слідкуйте за тим, щоб не використати занадто холодну. Експерти рекомендують поливати рослину один раз на тиждень або кожних два тижні. Якщо не хочете, щоб листочки почали гнити, то не лийте воду зверху.

Полив герані взимку / Фото Pixabay

Основні правила поливу

Не пересушуйте та не перезволожуйте землю.

Квітку найкраще поливати вранці або ввечері.

Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапила на листя.

Для поливу обирайте м'яку воду, в якій не міститься хлор.

Не варто зайвий раз поливати герань, інакше корені почнуть гнити.

Для того, щоб не призвести до надмірного поливу, використовуйте піддон або серветки.

Додавайте воду в горщик часто, однак, у маленькій кількості.

Взимку герань може почати сохнути. Тому фахівці наполягають, щоб ви не поливали рослину перекисом водню та іншими активаторами. Це допоможе квітці простояти до весняної обрізки.