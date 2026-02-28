Harper's Bazaar визначив головні правила догляду, які допоможуть подовжити життя вашому новому відтінку та відновити пошкоджену структуру волосся. Про це детальніше – читайте у нашому матеріалі.
Як доглядати за фарбованим волоссям?
Правильне очищення шкіри голови
Як зазначає Cosmopolitan, головним ворогом яскравого кольору волосся є сульфати. Ці агресивні очищувальні компоненти створюють густу піну, але водночас безжально вимивають штучний пігмент. Саме тому важливо перейти на безсульфатні шампуні з позначкою color-safe та зниженим рівнем pH. Адже вони допомагають згладити кутикулу і зафіксувати колір всередині волосини.
Не менш важливим є контроль за частотою миття та температурою води. Видання Harper's Bazaar наголошує, що щоразу, коли ви мочите голову, кутикула збільшується, дозволяючи кольору тьмяніти. У зв'язку з цим, стилісти радять мити волосся максимум через день, рятуючись сухими шампунями. А для змивання засобів краще використовувати прохолодну воду, оскільки гаряча – лише пришвидшує втрату пігменту.
Відновлення волосся
Будь-яке фарбування, а особливо освітлення, травмує волосся, руйнуючи дисульфідні зв'язки всередині нього. Саме через це пасма стають крихкими та ламкими.
Редактори ELLE у своєму гайді з відновлення пошкодженого волосся рекомендують додати до домашнього догляду засоби категорії bond-building. Вони працюють не на поверхні, а відновлюють розірвані зв'язки зсередини. Крім того, звичайний кондиціонер варто хоча б раз на тиждень замінювати на глибоко зволожувальну маску.
Маска для волосся / Фото Freepik
Підтримка ідеального тону
З часом навіть найстійкіше фарбування може набути небажаних підтонів, зокрема жовтизни чи мідних відблисків. Для нейтралізації цих ефектів колористи радять раз на тиждень використовувати шампуні з кольоровими пігментами. Як детально пояснює Marie Claire, фіолетовий пігмент ідеально підходить для порятунку холодного блонду, тоді як сині шампуні є найкращими помічниками для збереження глибокого та холодного відтінку темного волосся.
Чому швидко вимивається колір і як захистити волосся?
- Щоб зберегти насиченість відтінку, важливо пам'ятати про комплексний захист волосся від агресивного впливу навколишнього середовища. Насамперед йдеться про ультрафіолет. Річ у тім, що сонячні промені буквально випалюють штучний пігмент, тому капелюхи та спеціальні спреї з SPF для волосся мають стати вашими беззаперечними літніми must-have атрибутами.
- Не меншої шкоди волоссю завдають і високі температури. Оскільки фени та плойки швидко випаровують вологу зсередини волосини, використання термозахисту перед кожним вкладанням є критично необхідним.
- Цікаво, що небезпека для вашого волосся може з'явитися навіть під час SPA-відпочинку. Гаряче повітря в саунах непомітно, але інтенсивно пересушує фарбовані локони.
- До того ж на стійкість кольору впливає навіть якість води. Жорстка вода здатна кардинально спотворити бажаний тон. Щоб уникнути таких неприємних сюрпризів та врятувати ситуацію, експерти радять встановити спеціальні очищувальні фільтри для душу.