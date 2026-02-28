Harper's Bazaar визначив головні правила догляду, які допоможуть подовжити життя вашому новому відтінку та відновити пошкоджену структуру волосся. Про це детальніше – читайте у нашому матеріалі.

Як доглядати за фарбованим волоссям?

Правильне очищення шкіри голови

Як зазначає Cosmopolitan, головним ворогом яскравого кольору волосся є сульфати. Ці агресивні очищувальні компоненти створюють густу піну, але водночас безжально вимивають штучний пігмент. Саме тому важливо перейти на безсульфатні шампуні з позначкою color-safe та зниженим рівнем pH. Адже вони допомагають згладити кутикулу і зафіксувати колір всередині волосини.

Не менш важливим є контроль за частотою миття та температурою води. Видання Harper's Bazaar наголошує, що щоразу, коли ви мочите голову, кутикула збільшується, дозволяючи кольору тьмяніти. У зв'язку з цим, стилісти радять мити волосся максимум через день, рятуючись сухими шампунями. А для змивання засобів краще використовувати прохолодну воду, оскільки гаряча – лише пришвидшує втрату пігменту.

Відновлення волосся

Будь-яке фарбування, а особливо освітлення, травмує волосся, руйнуючи дисульфідні зв'язки всередині нього. Саме через це пасма стають крихкими та ламкими.

Редактори ELLE у своєму гайді з відновлення пошкодженого волосся рекомендують додати до домашнього догляду засоби категорії bond-building. Вони працюють не на поверхні, а відновлюють розірвані зв'язки зсередини. Крім того, звичайний кондиціонер варто хоча б раз на тиждень замінювати на глибоко зволожувальну маску.

Маска для волосся / Фото Freepik

Підтримка ідеального тону

З часом навіть найстійкіше фарбування може набути небажаних підтонів, зокрема жовтизни чи мідних відблисків. Для нейтралізації цих ефектів колористи радять раз на тиждень використовувати шампуні з кольоровими пігментами. Як детально пояснює Marie Claire, фіолетовий пігмент ідеально підходить для порятунку холодного блонду, тоді як сині шампуні є найкращими помічниками для збереження глибокого та холодного відтінку темного волосся.

Чому швидко вимивається колір і як захистити волосся?