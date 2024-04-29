У травні цього року матимемо багато іменин. Однак вони отримали нові дати, у зв'язку з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. Як же назвати малюка, який народиться в останній місяць весни, розкаже LifeStyle 24.

Актуально Страсний тиждень, Великдень та інші релігійні свята: православний календар на травень 2024

Календар іменин на травень 2024

1 травня – Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

2 травня – Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.

3 травня – Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.

4 травня – Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.

5 травня – Адріан, Яків, Аріна, Ірина.

6 травня – Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.

7 травня – Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.

8 травня – Адріан, Арсеній, Іван, Ян.

9 травня – Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна.

10 травня – Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.

11 травня – Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

12 травня – Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян.

13 травня – Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина.

14 травня — Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.

15 травня – Дмитро, Гнат, Анастасія.

16 травня – Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір.

17 травня – Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.

18 травня – Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Мотрона, Фаїна, Юлія.

19 травня – Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.

20 травня – Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна.

21 травня – Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Ілона.

22 травня – Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія.

23 травня – Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросинія, Марія.

24 травня – Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія (Оксана).

25 травня – Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.

26 травня – Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Ілона.

27 травня – Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія.

28 травня – Денис, Дмитро, Захар, Гнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Ілона.

29 травня – Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна.

30 травня – Василь, Яків.

31 травня – Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина.