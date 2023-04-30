Дні ангела у травні 2023: календар іменин, кого вітатимемо у цей місяць

Календар Днів ангела на травень 2023 року підкаже, кого вітати з іменинами цього місяця. А також допоможе обрати ім'я для своєї дитини.

Вибір імені – важлива подія у житті кожної людини, пише 24 Канал. Вважають, що ім'я людини має велике значення для її рис характеру та долі. Тому до цього підходять з великою відповідальністю й ретельністю. Зазвичай батьки називають дитину іменем святого, якого вшановують у цей день. Так у неї з'являється свій небесний покровитель та ангел-охоронець.

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Дні ангела у травні 2023

1 травня – Антон, Василь, Віктор, Єфим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара.

2 травня – Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Матрона.

3 травня – Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.

4 травня – Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян.

5 травня – Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

6 травня – Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.

7 травня – Олексій, Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета.

8 травня – Василь, Марк, Сергій, Ніка.

9 травня – Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.

10 травня – Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.

11 травня – Віталій, Кирило, Максим, Ганна.

12 травня – Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

13 травня – Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

14 травня – Акакій, Єремій, Єфим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

15 травня – Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.



Дні ангела / Фото Pixabay

16 травня – Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.

17 травня – Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.

18 травня – Адріан, Яків, Аріна, Ірина.

19 травня – Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян.

20 травня – Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.

21 травня – Адріан, Арсеній, Іван, Ян.

22 травня – Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.

23 травня – Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.

24 травня – Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав.

25 травня – Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян.

26 травня – Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Єфим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина.

27 травня – Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.

28 травня – Дмитро, Гнат, Анастасія.

29 травня – Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір.

30 травня – Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.

31 травня – Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Христина, Матрона, Фаїна, Юлія.