Календар Днів ангела на серпень 2026 року: хто святкуватиме свої іменини

Наприкінці літа свої дні ангела святкують носії багатьох популярних та рідкісних імен. Крім того, серпневий календар іменин підкаже батькам чудове ім'я для малюка, який має народитися цього місяця.

Перевірте, коли саме святкують дні ангела ваші близькі, та дізнайтеся, хто ваш небесний покровитель – у матеріалі 24 Каналу.

У кого будуть іменини в серпні 2026 року

1 серпня – Софія, Федір, Тимофій, Олександр, Леонтій, Дмитро.

2 серпня – Федір, Тарас, Степан, Роман, Платон, Кирило, Іван, Василь.

3 серпня – Микола, Кузьма, Іван, В'ячеслав, Антон.

4 серпня – Ірина, Дарина, Семен, Олексій, Михайло, Кузьма, Костянтин, Іван, Дмитро, Денис, Андрій.

5 серпня – Христина, Дарина, Марія, Юхим, Іван.

6 серпня – Спас, Лев.

7 серпня – Петро, Олексій, Олександр, Михайло, Іван, Дмитро, Василь, Афанасій, Антон.

8 серпня – Федір, Микола, Мойсей, Мирон, Леонід, Йосип, Омелян, Григорій, Герман.

9 серпня – Марія, Маргарита, Ірина, Яків, Петро, Олексій, Матвій, Макар, Леонтій, Іван, Дмитро, Григорій, Антон.

10 серпня – Роман, В’ячеслав, Афанасій.

11 серпня – Марія, Федір, Олександр, Марк, Максим, Макар, Василь.

12 серпня – Яків, Юхим, Федір, Степан, Сергій, Петро, Олексій, Олександр, Микола, Михайло, Матвій, Леонід, Ілля, Іван, Дмитро, Герман, В’ячеслав, Василь, Аркадій, Антон.

13 серпня – Анна, Юрій, Степан, Сергій, Микола, Максим, Костянтин, Йосип, Іван, Денис, Георгій, Володимир, Василь, Арсеній, Антон, Єлизавета.

14 серпня – Євдокія, Єва, Федір, Семен, Олексій, Олександр, Микола, Матвій, Володимир, Василь, Аркадій.

15 серпня – Марія, Федір, Олександр, Матвій, Максим, Василь.

16 серпня – Ганна, Яків, Степан, Олександр, Іван.

17 серпня – Уляна, Павло, Олексій, Мирон, Ілля, Дмитро.

18 серпня – Уляна, Михайло, Макар, Лев, Іларіон, Іван, Омелян, Євген, Денис, Григорій, Георгій.

19 серпня – Тимофій, Микола, Андрій.

20 серпня – Федір, Тимофій, Максим, Іван, Володимир, Віктор.

21 серпня – Марфа, Павло, Олександр.

22 серпня – Аріадна, Федір, Опанас, Олексій, Олександр, Михайло, Макар, Іван, Гаврило, Василь.

23 серпня – Павло, Микола, Іван, Єфрем.

24 серпня – Петро, Георгій, Арсеній.

25 серпня – Мойсей, Іван, Володимир.

26 серпня – Марія, Наталія, Адріан, Петро, Георгій, Дмитро, Віктор.

27 серпня – Анфіса, Степан, Олександр, Михайло, Іван, Дмитро, Володимир.

28 серпня – Ганна, Федір, Сергій, Павло, Микола, Мойсей, Макар, Іван, Георгій, Василь.

29 серпня – Іван.

30 серпня – Єлизавета, Яків, Федір, Петро, Павло, Олександр, Макар, Леонід, Ігнатій, Іван, Данило, Григорій, Гаврило, Опанас, Арсеній.

31 серпня – Олександр, Михайло, Іван, Дмитро, Геннадій, Володимир.

Нагадаємо, раніше ми вже публікували календар вихідних на серпень 2026 року.