Як назвати дитину в липні: всі Дні ангела другого місяця літа

Ім'я має важливе значення для кожної людини. Тому батьки приділяють вибору імені багато уваги, звертаються за допомогою до церковного календаря.

У липні щодня в церкві згадують святого або святу – вважається, якщо назвати маля на честь нього чи її, то в новонародженого буде заступник і охоронець. 24 Канал підготував календар іменин на липень 2023, який допоможе назвати дитину та підкаже, коли в кого День ангела.

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Календар іменин на липень

1 липня – Леонтій, Василь, Олександр, Віктор.

2 липня – Марія, Іван.

3 липня – Андрій, Афанасій, Гліб, Єлисей, Іван, Інна, Лука, Римма, Хома.

4 липня – Олексій, Анастасія, Антоній, Василіса, Георгій, Іван, Юлій, Максим, Микита, Микола, Павло, Федір.

5 липня – Василь, Геннадій, Юліана.

6 липня – Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Петро, ​​Федір.

7 липня – Іван, Антоній, Яків, Микита.

8 липня – Петро, Василь, Єфросинія, Костянтин, Микола, Прокопій, Семен, Федір.

9 липня – Георгій, Давид, Іван, Павло, Тихон.

10 липня – Георгій, Іванна, Мартін.

11 липня – Іван, Сергій, Герман, Павло.

12 липня – Павло, Петро.

13 липня – Андрій, Арсеній, Варфоломій, Василь, Динара, Яків, Іван, Матвій, Михайло, Никон, Петро, Стефан, Тимофій, Тихон, Філіп, Фома.

14 липня – Ангеліна, Олексій, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Лев, Петро.

15 липня – Фотій.

16 липня – Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Філіп.



Як назвати дитину в липні 2023 / Фото Canva

17 липня – Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Марія, Анастасія, Андрій, Юхим, Марфа, Федір.

18 липня – Сергій, Варвара, Єлизавета, Анна.

19 липня – Антоній, Валентин, Василь, Інокентій, Юліана, Марфа.

20 липня – Герман, Євдокія, Фома.

21 липня – Прокопій.

22 липня – Кирило, Панкратій, Федір.

23 липня – Олександр, Антоній, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, ​​Стефан.

24 липня – Ольга, Олена, Аркадій, Лев.

25 липня – Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Семен, Федір.

26 липня – Антоній, Гавриїл, Юліан, Сара, Стефан.

27 липня – Іоанн, Стефан.

28 липня – Володимир, Петро.

29 липня – Алевтина, Валентина, Яків, Іван, Юлія, Павло, Петро, ​​Федір.

30 липня – Вероніка, Лазар, Леонід, Марина, Маргарита.

31 липня – Опанас, Іван, Леонтій, Стефан.