Дні ангела у березні: кого вітати з іменинами та як назвати дитину

День ангела є особливим днем. Оскільки кожне ім'я має певне сакральне значення та слугує своєрідним оберегом. Воно не тільки називає людину, але й може відобразити її характер.

Ще здавна під час вибору імені батьки часто звертали увагу на церковний календар. Оскільки у церкві щодня згадується ім'я якогось святого. Вважалося, якщо назвати на честь нього дитину, тоді святий оберігатиме людину протягом усього її життя, пише 24 Канал.

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Крім того, у людини може бути два імені. Одне – яке дали під час хрещення, а друге – офіційне. Тоді можна святкувати іменини декілька разів на рік.

У березні день ангела святкують багато популярних сьогодні імен. Тому варто переглянути спеціальний календар, щоб не забути, коли привітати своїх рідних і близьких з іменинами.

Дні ангела у березні

1 березня – Ілля, Данило, Павло, Макар, Никон, Юліан.

– Ілля, Данило, Павло, Макар, Никон, Юліан. 2 березня – Марія, Ганна, Михайло, Роман, Микола, Федір, Павло, Порфирій, Феодосій.

– Марія, Ганна, Михайло, Роман, Микола, Федір, Павло, Порфирій, Феодосій. 3 березня – Василь, Віктор, Володимир, Павло, Кузьма, Лев.

– Василь, Віктор, Володимир, Павло, Кузьма, Лев. 4 березня – Архип, Максим, Марко, Дмитро, Євген, Федір, Федот, Филимон.

– Архип, Максим, Марко, Дмитро, Євген, Федір, Федот, Филимон. 5 березня – Агафон, Антон, Афанасій, Варлам, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Іона, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Пахом, Сава, Сергій, Сидір, Тит, Тихон, Федір, Пилип, Хома, Ярослав.

– Агафон, Антон, Афанасій, Варлам, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Іона, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Пахом, Сава, Сергій, Сидір, Тит, Тихон, Федір, Пилип, Хома, Ярослав. 6 березня – Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Тимофій.

– Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Тимофій. 7 березня – Андрій, Афанасій, Варвара, Володимир, Віктор, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Парасковія, Сергій, Степан, Тит, Федір, Пилип.

– Андрій, Афанасій, Варвара, Володимир, Віктор, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Парасковія, Сергій, Степан, Тит, Федір, Пилип. 8 березня – Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій.

– Олександр, Олексій, Антон, Дем'ян, Іван, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій. 9 березня – Іван, Іларіон, Ян.

– Іван, Іларіон, Ян. 10 березня – Антон, Олександр, Євген, Тарас, Федір.

– Антон, Олександр, Євген, Тарас, Федір. 11 березня – Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастян, Сергій.

– Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастян, Сергій. 12 березня – Макар, Михайло, Петро, Прокіп, Сергій, Степан, Тимофій, Тит, Юліан, Яків.

– Макар, Михайло, Петро, Прокіп, Сергій, Степан, Тимофій, Тит, Юліан, Яків. 13 березня – Арсеній, Василь, Іван, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Сергій.

– Арсеній, Василь, Іван, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Сергій. 14 березня – Антон, Антоніна, Олександр, Олександра, Ганна, Василь, Веніамін, Дарія, Євдокія, Іван, Матрона, Михайло, Надія, Нестор, Никифор, Ольга, Петро, Сильвестр.

– Антон, Антоніна, Олександр, Олександра, Ганна, Василь, Веніамін, Дарія, Євдокія, Іван, Матрона, Михайло, Надія, Нестор, Никифор, Ольга, Петро, Сильвестр. 15 березня – Агафон, Арсеній, Йосип, Сава, Федор, Богдан.

– Агафон, Арсеній, Йосип, Сава, Федор, Богдан. 16 березня – Марфа, Михайло, Севастян, Марта.



Коли вітати з іменинами своїх рідних та близьких у березні / Фото Canva