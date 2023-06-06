Журналісти, зі святом: привітання для працівників медіа у прозі та віршах
6 червня усі журналісти, репортери та кореспонденти святкують професійне свято. Представники цього фаху виконують важливу місію – інформують та впливають на суспільну думку. Зібрали для вас привітання з Днем журналіста у прозі та віршах.
Без журналістів та медіа важко уявити сучасний світ: до інформаційного простору щодня долучаються нові засоби масової інформації. І всі вони покликані виконувати важливу функцію – давати перевірену, оперативну та правдиву інформацію. 24 Канал зібрав добірку привітань із Днем журналіста у прозі та віршах.
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Привітання з Днем журналіста у прозі
Четверта влада. Ні більше, ні менше. Саме так назвала тебе сама історія. Тому прийми в День журналіста вдячність за благородну і відповідальну працю. За щирі репортажі, нариси, статті. За чесну і добропорядну позицію. За вагоме й аргументоване слово. Нехай небо над твоєю головою завжди сяє. Нехай хмари ніколи не затьмарюють його. Нехай тобі все і завжди дається легко, швидко, просто! Зі святом!
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Акулу пера з усього серця вітаю з Днем журналіста! Ох, ну і ти вибрала собі професію – вдома тебе не застати, непосида. Весь час у роз’їздах, відрядженнях постійно – інтерв’ю, стаття, опитування. Будь здорова, хай у тебе на все вистачає сил та енергії! І будь щаслива – так приємно бачити, як горять твої очі після вдалої статті!
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Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята - День журналіста! У цей святковий для Вас день бажаю великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного достатку, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проєктів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики. Нехай не зраджує Вас удача і творче натхнення! Повного Вам гаманця і гарного настрою щодня!
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Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста.
Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов’язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту.
Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя і здоров’я на довгі-предовгі літа.
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З Днем журналіста, дорогі друзі! Завдяки Вам українці оперативно отримують об'єктивну та правдиву інформацію. Ваші матеріали поповнюють яскравими незабутніми сторінками літопис нашої держави. На Вас покладена важлива місія – стояти на сторожі демократії, професійно, самовіддано і чесно служити своїй справі, своєму народу на благо України. Міцного здоров'я Вам, натхнення, творчих здобутків в ім'я утвердження демократичних принципів у державі.
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Вітаю тебе з професійним святом – Днем журналіста! Хочу побажати удачі, любові, відмінного настрою і, звичайно ж, якомога більше успіхів і досягнень у професійній сфері! Бажаю наполегливості, допитливості, цікавого життя, веселощів! Нехай завжди все буде добре! Нехай газети з твоїми матеріалами розкуповують, як гарячі пиріжки!
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Журналіст! Все твоє життя – гаряча точка, з якої ти ведеш свої довгоочікувані репортажі. І всі вони – або сенсація, або нонсенс, або тема для роздумів. Неординарний виклад подій, соковиті красномовні фрази – все це ти, твій талант! Бажаю безмежного щастя, любові й удачі! Нехай у тебе завжди буде багата аудиторія і вірні шанувальники! З Днем журналіста!
Журналіст – це дуже важлива, цікава і складна професія, яка вимагає не тільки глибоких знань і ерудиції, але й особливого таланту. І все це у тебе є! У твоє професійне свято я бажаю тобі завжди вміти відрізнити правду від наклепу, істину від брехні, а важливе від несуттєвого! Бажаю великих успіхів, перспектив на роботі та не менших в особистому житті!
Привітання з Днем журналіста у віршах
З Днем журналістики ми вітаємо,
Вітання ніжні відправляємо.
Щоб щастя було вчасно і в строк,
Щоб від життя отримав ти свій урок.
Привітання візьми й напиши статтю,
Статтю можливо ж про долю свою.
Щоб на роботі тобі премію підняли,
І щоб ніколи про тебе не забували.
***
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаємо вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
***
Критику, пресу, статті та виноски,
Ти знаєш все, колонки й смужки.
Журналістом, адже працюєш сам,
Йдеш, напевно, за своїм шляхом.
Ми тебе вітаємо з Днем журналіста,
Завжди сяяти тобі бажаємо.
Щоб робота була ніколи не важка,
І щоб не було у тебе ні одного ворога.
***
Там, де новина, першими бувайте,
І "гаряче" хапайте в об'єктив,
Раніше за інших все знімайте,
Нехай глядачі цінують ваш порив!
***
Статті напишеш ти легко,
Інтерв’ю візьмеш без турбот.
Донесеш до нас ти будь-яку інформацію,
Дуже цінну, а не якусь профанацію.
Нехай кар’єра вгору по сходах йде,
Удачу за руку нехай за собою веде.
На роботі, на своїй, по суті ти артист,
Вітаємо ми тебе, милий журналіст.
***
Вітаю зі святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від Вас вони!
***
Журналісти – особливий народ,
Завжди пробиваються вперед,
Щоб першими дізнатися
І в журналі опублікуватися.
Сьогодні журналістів вітаю
І тем гарячих вам бажаю,
Бажаю вдячних читачів,
У справах удачі – всім!
***
З Днем журналіста вітаю
І з усього серця тобі бажаю
В житті усіляких успіхів,
Посмішок більше, більше сміху!
Друзів більше, тем ширше,
Пиши про все на світі більше!
Здоров’я міцного бажаю
І ще раз тебе вітаю!