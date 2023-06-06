Журналісти, зі святом: привітання для працівників медіа у прозі та віршах

6 червня усі журналісти, репортери та кореспонденти святкують професійне свято. Представники цього фаху виконують важливу місію – інформують та впливають на суспільну думку. Зібрали для вас привітання з Днем журналіста у прозі та віршах.

Без журналістів та медіа важко уявити сучасний світ: до інформаційного простору щодня долучаються нові засоби масової інформації. І всі вони покликані виконувати важливу функцію – давати перевірену, оперативну та правдиву інформацію. 24 Канал зібрав добірку привітань із Днем журналіста у прозі та віршах.

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Привітання з Днем журналіста у прозі

Четверта влада. Ні більше, ні менше. Саме так назвала тебе сама історія. Тому прийми в День журналіста вдячність за благородну і відповідальну працю. За щирі репортажі, нариси, статті. За чесну і добропорядну позицію. За вагоме й аргументоване слово. Нехай небо над твоєю головою завжди сяє. Нехай хмари ніколи не затьмарюють його. Нехай тобі все і завжди дається легко, швидко, просто! Зі святом!

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Акулу пера з усього серця вітаю з Днем журналіста! Ох, ну і ти вибрала собі професію – вдома тебе не застати, непосида. Весь час у роз’їздах, відрядженнях постійно – інтерв’ю, стаття, опитування. Будь здорова, хай у тебе на все вистачає сил та енергії! І будь щаслива – так приємно бачити, як горять твої очі після вдалої статті!

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Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята - День журналіста! У цей святковий для Вас день бажаю великих тиражів, поповнення читацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного достатку, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проєктів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики. Нехай не зраджує Вас удача і творче натхнення! Повного Вам гаманця і гарного настрою щодня!

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Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята – Дня журналіста.

Ваша повсякденна, наполеглива праця, високопрофесійне почуття обов’язку, відданість справі здобули широке визнання і шану великої армії читачів і шанувальників вашого таланту.

Нехай і надалі ваше відкрите і щире слово служить правді та істині, утвердженню добра і справедливості, а доля буде прихильною до вас, дарує щастя і здоров’я на довгі-предовгі літа.

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З Днем журналіста, дорогі друзі! Завдяки Вам українці оперативно отримують об'єктивну та правдиву інформацію. Ваші матеріали поповнюють яскравими незабутніми сторінками літопис нашої держави. На Вас покладена важлива місія – стояти на сторожі демократії, професійно, самовіддано і чесно служити своїй справі, своєму народу на благо України. Міцного здоров'я Вам, натхнення, творчих здобутків в ім'я утвердження демократичних принципів у державі.

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Вітаю тебе з професійним святом – Днем журналіста! Хочу побажати удачі, любові, відмінного настрою і, звичайно ж, якомога більше успіхів і досягнень у професійній сфері! Бажаю наполегливості, допитливості, цікавого життя, веселощів! Нехай завжди все буде добре! Нехай газети з твоїми матеріалами розкуповують, як гарячі пиріжки!

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Журналіст! Все твоє життя – гаряча точка, з якої ти ведеш свої довгоочікувані репортажі. І всі вони – або сенсація, або нонсенс, або тема для роздумів. Неординарний виклад подій, соковиті красномовні фрази – все це ти, твій талант! Бажаю безмежного щастя, любові й удачі! Нехай у тебе завжди буде багата аудиторія і вірні шанувальники! З Днем журналіста!



День журналіста / Фото dt.ua

Журналіст – це дуже важлива, цікава і складна професія, яка вимагає не тільки глибоких знань і ерудиції, але й особливого таланту. І все це у тебе є! У твоє професійне свято я бажаю тобі завжди вміти відрізнити правду від наклепу, істину від брехні, а важливе від несуттєвого! Бажаю великих успіхів, перспектив на роботі та не менших в особистому житті!

Привітання з Днем журналіста у віршах

З Днем журналістики ми вітаємо,

Вітання ніжні відправляємо.

Щоб щастя було вчасно і в строк,

Щоб від життя отримав ти свій урок.

Привітання візьми й напиши статтю,

Статтю можливо ж про долю свою.

Щоб на роботі тобі премію підняли,

І щоб ніколи про тебе не забували.

***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаємо вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Критику, пресу, статті та виноски,

Ти знаєш все, колонки й смужки.

Журналістом, адже працюєш сам,

Йдеш, напевно, за своїм шляхом.

Ми тебе вітаємо з Днем журналіста,

Завжди сяяти тобі бажаємо.

Щоб робота була ніколи не важка,

І щоб не було у тебе ні одного ворога.

***

Там, де новина, першими бувайте,

І "гаряче" хапайте в об'єктив,

Раніше за інших все знімайте,

Нехай глядачі цінують ваш порив!

***

Статті напишеш ти легко,

Інтерв’ю візьмеш без турбот.

Донесеш до нас ти будь-яку інформацію,

Дуже цінну, а не якусь профанацію.

Нехай кар’єра вгору по сходах йде,

Удачу за руку нехай за собою веде.

На роботі, на своїй, по суті ти артист,

Вітаємо ми тебе, милий журналіст.

***

Вітаю зі святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від Вас вони!

***

Журналісти – особливий народ,

Завжди пробиваються вперед,

Щоб першими дізнатися

І в журналі опублікуватися.

Сьогодні журналістів вітаю

І тем гарячих вам бажаю,

Бажаю вдячних читачів,

У справах удачі – всім!

***

З Днем журналіста вітаю

І з усього серця тобі бажаю

В житті усіляких успіхів,

Посмішок більше, більше сміху!

Друзів більше, тем ширше,

Пиши про все на світі більше!

Здоров’я міцного бажаю

І ще раз тебе вітаю!