Без журналистов и медиа сложно представить современный мир: в информационное пространство ежедневно приобщаются новые средства массовой информации. И все они призваны выполнять важную функцию – давать проверенную, оперативную и правдивую информацию. 24 Канал собрал подборку поздравлений с Днем журналиста в прозе и стихах.

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Поздравление с Днем журналиста в прозе

Четвертая власть. Ни больше, ни меньше. Именно так назвала тебя самая история. Поэтому прими в День журналиста благодарность за благородный и ответственный труд. За искренние репортажи, очерки, статьи. За честную и добропорядочную позицию. За веское и аргументированное слово. Пусть небо над твоей головой всегда сияет. Пусть облака никогда не омрачают его. Пусть тебе все и всегда дается легко, быстро, просто! С праздником!

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Акулу пера со всего сердца поздравляю с Днем журналиста! Ох, ну и ты выбрала себе профессию – дома тебя не застаешь, непоседа. Все время в разъездах, командировках постоянно – интервью, статья, опрос. Будь здорова, пусть у тебя на все хватает сил и энергии! И будь счастлива – так приятно видеть, как горят твои глаза после удачной статьи!

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Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – День журналиста! В этот праздничный для Вас день желаю больших тиражей, пополнения читательской аудитории, расширения круга друзей, а также крепкого здоровья, личного счастья, семейного изобилия, новых интересных тем, острого пера, смелых проектов и настойчивости в достижении новых высот на ниве журналистики. Пусть не изменяет Вам удача и творческое вдохновение! Полного Вам кошелька и хорошего настроения каждый день!

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Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня журналиста.

Ваш повседневный, упорный труд, высокопрофессиональное чувство долга, преданность делу получили широкое признание и уважение великой армии читателей и почитателей вашего таланта.

Пусть и в дальнейшем ваше открытое и искреннее слово служит правде и истине, утверждению добра и справедливости, а судьба будет благосклонна к вам, дарит счастье и здоровье на долгие-долгие лета.

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С Днем журналиста, дорогие друзья! Благодаря Вам, украинцы оперативно получают объективную и правдивую информацию. Ваши материалы пополняют яркими незабываемыми страницами летопись нашего государства. На Вас возложена важная миссия – стоять на страже демократии, профессионально, самоотверженно и честно служить своему делу, своему народу во благо Украины. Крепкого здоровья Вам, вдохновению, творческим достижениям во имя утверждения демократических принципов в государстве.

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Поздравляю тебя с профессиональным праздником – Днем журналиста! Хочу пожелать удачи, любви, отличного настроения и, конечно, как можно больше успехов и достижений в профессиональной сфере! Желаю настойчивости, любознательности, интересной жизни, веселья! Пусть все будет хорошо! Пусть газеты с твоими материалами раскупают как горячие пирожки!

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Журналист! Вся твоя жизнь – горячая точка, с которой ты ведешь свои долгожданные репортажи. И все они – либо сенсация, либо нонсенс, либо тема для размышления. Неординарное изложение событий, сочные красноречивые фразы – это ты, твой талант! Желаю безграничного счастья, любви и удачи! Пусть у тебя всегда будет богатая аудитория и верные поклонники! С Днем журналиста!



День журналиста / Фото dt.ua

Журналист – очень важная, интересная и сложная профессия, которая требует не только глубоких знаний и эрудиции, но и особого таланта. И все это у тебя есть! В твой профессиональный праздник я желаю тебе всегда уметь отличить правду от клеветы, истину от лжи, а важное от несущественного! Желаю больших успехов, перспектив на работе и не меньших в личной жизни!

Поздравления с Днем журналиста в стихах

С Днем журналистики мы поздравляем,

Поздравления нежные отправляем.

Чтобы счастье было вовремя и в срок,

Чтобы от жизни ты получил свой урок.

Приветствие возьми и напиши статью,

Статью возможно о судьбе своей.

Чтобы на работе тебе премию подняли,

И чтобы никогда о тебе не забывали.

***

Освещает жизнь всегда уместно,

Через мгновение отображает время течения,

И даже там, где быть опасно,

Ему не обойтись без новостей.

Сегодня Украина отмечает

День журналиста. Так что желаем вам

Пусть солнце ясно светит и не угасает,

Как маяк дальним кораблям.

***

Критику, прессу, статьи и сноски,

Ты знаешь все, колонки и полоски.

Журналистом, ведь работаешь сам,

Идешь, наверное, по своему пути.

Мы поздравляем тебя с Днем журналиста,

Всегда сиять тебе желаем.

Чтобы работа была никогда не тяжела,

И чтобы не было у тебя ни одного врага.

***

Там, где новость, первыми бывайте,

И "горячо" хватайте в объектив,

Раньше других все снимайте,

Пусть зрители ценят ваш порыв!

***

Статьи напишешь ты легко,

Интервью возьмешь без забот.

Донесешь до нас любую информацию,

Очень ценную, а не какую-нибудь профанацию.

Пусть карьера вверх по лестнице идет,

Удача за руку пусть за собой ведет.

На работе, на своей, по сути, ты артист,

Поздравляем мы тебя, милый журналист.

***

Поздравляю с праздником вас.

Здоровые будьте, сердцем чистые,

Чтобы в груди огонек не погас.

Как древний Хронос, все фиксируйте:

События, факты, имена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Пусть трепещут от Вас они!

***

Журналисты – особый народ,

Всегда пробиваются вперед,

Чтобы первыми узнать

И в журнале опубликоваться.

Сегодня журналистов поздравляю

И тем горячих вам желаю,

Желаю благодарных читателей,

В делах удачи – всем!

***

С Днем журналиста поздравляю

И из всего сердца тебе желаю

В жизни всяческих успехов,

Улыбок больше, больше смеха!

Друзей больше, тем шире,

Пиши обо всем на свете больше!

Здоровья крепкого желаю

И еще раз тебя поздравляю!