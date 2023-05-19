Привітання з днем народження подрузі: картинки та побажання, які точно розчулять
Кожному з нас потрібен вірний друг або подруга, що підставить плече у потрібну хвилину. В день народження не забудьте привітати подружку зі святом – зворушливе привітання буде для неї приємністю та виявом уваги з вашого боку.
День народження – це свято, яке зазвичай святкують з рідними та близькими людьми. Одною з таких є подруга, яка посідає важливе місце в житті кожного. Щоб підняти їй настрій у день народження, підберіть гарне привітання. 24 Канал зібрав найкращі побажання у віршах і прозі, а також красиві картинки.
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Привітання з днем народження подрузі у віршах
Не злічити доріг, що пройшли ми з тобою,
Не злічити спільних наших мрій, перемог…
І у твій День Народження щиро, з любов’ю
Я бажаю: нехай береже тебе Бог!
Будь щасливою вдень і вночі, най кохання
Укриває тебе, наче білим крилом.
Не торкнеться нехай тебе розчарування,
Серце буде зігріте цілющим тепло!
Привітання з днем народження подрузі / Фото "Muzvitanka"
Кажуть, дружби не буває між жінками взагалі ―
Хтось недобрий розпускає таку плітку по землі.
Та нехай усіх уразить математика проста:
Ти плюс я ― то дві… богині, чия дружба все зроста!
Ось візьму слова найкращі, в промінь сонця загорну,
І до подруги у гості в день святковий зазирну.
З Днем Народження кохана, вірна подружко моя!
Будь щасливою, і поруч нехай завжди буду я!
Привітання з днем народження подрузі / Фото "Muzvitanka"
Вітаю тебе, дорогенька,
З чарівним народження днем!
Будь мила, чудова, гарненька,
Хай очі палають вогнем.
Пригоди в житті хай вирують,
І радісно буде щодня.
Хай доля сюрпризи дарує,
Щасливим хай буде життя!
Привітання з днем народження подрузі / Фото "Moonzori"
З Днем народження вітаю!
Щастя, миру я бажаю,
Щоб була завжди здорова,
І весела, і бадьора.
Подруго моя найкраща!
Хай в житті все буде краще,
Ніж було колись давно,
Буде радість і тепло.
Нехай поруч будуть рідні,
Щоб не знала ти про бідність.
Хай добробут буде вічно.
Обіймаю тебе міцно!
Привітання з днем народження подрузі / Фото "Moonzori"
Подружко дорогенька, вітаю!
У це свято я щиро бажаю,
Щоб тебе оминали тривоги,
Були легкими життєві дороги.
Зичу щастя, вірних друзів, любові,
Хай в сім’ї усі будуть здорові,
Яскравого сонця і неба безхмарного,
Позитивних моментів в житті різнобарвному!
Привітання з днем народження подрузі у прозі
Люба подружко, я не бажатиму тобі багатства. Гроші – то вода, вони зникають непомітно. Я не бажатиму тобі успіхів, бо без кохання й здоров’я вони – ніщо. Я побажаю тобі щасливої долі, і тоді все, чого ти хочеш сама, прийде й залишиться з тобою назавжди. Будь щасливою!
***
З Днем народження, подруго! Я дуже пишаюся, що маю таку добру, розумну, життєрадісну однодумицю, як ти, і дякую долі, що нас познайомила! Нехай твоя життєва дорога стелиться барвистими квітами, а твої діточки радують своїми успіхами щодня, сімейного благополуччя і божої ласки!
Привітання з днем народження подрузі / Фото "Вітання"
Для моєї улюбленої подруги з нагоди її дня народження: хай щедра доля дарує тобі здоров'я, щастя, удачу, реалізацію всіх твоїх мрій і задумів. Ти завжди була поруч, коли мені була потрібна твоя допомога, тому зараз я хочу звернути свою увагу на тебе і допомогти тобі. Зичу тобі сонячних днів, відпочинку, незабутніх вражень і справжнього щастя!
***
Моя найкраща подруга, з днем народження тебе, моя радість! Ми з тобою вже не перший рік дружимо і знаємо один одного досконально. Ми навчилися розуміти з півслова та пів погляду. Часто ти читаєш мої думки і дізнаєшся мої бажання ще до того, як вони були озвучені. Я дуже хочу, щоб наша дружба тривала усе життя. Побажаю тобі сьогодні, щоб ти стала щасливою і коханою. Знай, що я завжди підтримаю і допоможу тобі. Нехай твої очі ніколи не знають сліз!
Привітання з днем народження подрузі / Фото "Пустунчик"
Бажаю Тобі, щоб життя Твоє було світлим, як ясний сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для Тебе завжди горять вогники у вікнах Твоїх друзів і рідних!
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Люба моя, вітаю з цим прекрасним днем! Хочу побажати, щоб ти ніколи не припиняла прагнути більшого, ні в чому не потребувала та легко справлялася з будь-якою перешкодою. Нехай неприємності та людська заздрість обходять тебе стороною, а ти гордо прямуй вперед до перемоги. З днем народження!