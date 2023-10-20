День кухаря як свято заснував конгрес Всесвітньої асоціації кулінарних спільнот ще у 2004 році. До цієї організації входить 8 мільйонів членів. Готувати люблять багато людей, але роблять це на високому рівні та вишукано саме кухарі. Ця робота вимагає певних знань і навичок, які представники цієї професії набувають все життя. І саме цей багаторічний досвід робить страви смачними та незабутніми. Привітаймо усіх знайомих кухарів з їх професійним святом.

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Привітання з Днем кухаря

Вітаю з Міжнародним днем кухаря! Бажаю смачно не лише готувати, а й жити. Нехай щодня дарує натхнення для творчості на кухні. Нехай кожен рецепт буде вдалим, а кожна страва – дивовижною. Бажаю здоров'я, енергії, бадьорості та сил. А ще побажаю частих свят життя, кохання, підтримки сім'ї та удачі!



З Днем кухаря / Фото Радіо "Максимум"

Дорогоцінний наш кулінар! Вітаю тебе з професійним святом і бажаю, щоб твоя професія виправдала всі надії, які ти на неї покладаєш. Нехай твоя праця стає рік від року все легшою, а позитивна віддача – все більшою.



З Днем кухаря 2023 / Фото "Факти"

В офіційне свято кухарів

Хочу сказати вам пару слів:

Молоко бажаю пити,

Щоб ще років 100 прожити.

І вино трішки вживати,

Життєрадісність щоб мати.

Тільки знайте всьому міру

І життя буде зефіром!



День кухаря 2023 / Фото Art-shop.com.ua

Прийміть найсмачніші, найтепліші, щирі привітання з Міжнародним днем кухаря. Кухня – це мистецтво, а професійні кухарі – справжні віртуози. Бажаємо шедевральних страв, нових корисних рецептів, високих оцінок за старання та невпинну працю. Готуйте з любов'ю, і успіх чекає на вас неодмінно.

***

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі!

Хай світлою буде життєва дорога,

Любов – від родини й ласка – від Бога!



З Днем кухаря 2023 / Фото Журнал "Ліза"

Вітаю всіх кухарів, майстрів своєї кухарської справи, людей, які творять кулінарні шедеври, справжніх художників гастрономії! Бажаю успіху біля плити, нехай з кожним днем у ваших золотих руках народжуються все нові та нові смачні рецепти. Бажаю вам завжди творчого натхнення та відмінного настрою, який неодмінно стане кращою приправою до ваших страв.

***

Нехай нічого не пригорає

І солі нехай завжди вистачає,

Всім подобаються твої страви.

З Днем кухаря тебе вітаю!



З Днем кухаря / Фото Радіо "Максимум"

Вітаю з Міжнародним днем ​​кухаря! Нехай життя твоє кипить, як гарячий бульйон на плиті, кар'єра зростає, як тісто на дріжджах, успіх буде пишним, як збитий крем, а в повітрі сім’ї панує запаморочливий аромат любові!

***

З Днем кухаря тебе вітаю

І з ранечка побажаю

Енергійним завжди бути,

Щоб перемоги всі здобути,

Щоб страви не пригорали,

а грошей було чимало!



День кухаря 2023 / Фото "НВ"

Кухарів зі святом сьогодні вітаємо,

Смачних делікатесів на кухні бажаємо.

Нехай життя буде схоже на солодкий десерт,

Хай страви оцінить кулінарний експерт.

Бажаємо вам успіхів й натхнення,

Вдалого всім кухарям повсякдення.