День кухаря як свято заснував конгрес Всесвітньої асоціації кулінарних спільнот ще у 2004 році. До цієї організації входить 8 мільйонів членів. Готувати люблять багато людей, але роблять це на високому рівні та вишукано саме кухарі. Ця робота вимагає певних знань і навичок, які представники цієї професії набувають все життя. І саме цей багаторічний досвід робить страви смачними та незабутніми. Привітаймо усіх знайомих кухарів з їх професійним святом.
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Привітання з Днем кухаря
Вітаю з Міжнародним днем кухаря! Бажаю смачно не лише готувати, а й жити. Нехай щодня дарує натхнення для творчості на кухні. Нехай кожен рецепт буде вдалим, а кожна страва – дивовижною. Бажаю здоров'я, енергії, бадьорості та сил. А ще побажаю частих свят життя, кохання, підтримки сім'ї та удачі!
З Днем кухаря / Фото Радіо "Максимум"
Дорогоцінний наш кулінар! Вітаю тебе з професійним святом і бажаю, щоб твоя професія виправдала всі надії, які ти на неї покладаєш. Нехай твоя праця стає рік від року все легшою, а позитивна віддача – все більшою.
З Днем кухаря 2023 / Фото "Факти"
В офіційне свято кухарів
Хочу сказати вам пару слів:
Молоко бажаю пити,
Щоб ще років 100 прожити.
І вино трішки вживати,
Життєрадісність щоб мати.
Тільки знайте всьому міру
І життя буде зефіром!
День кухаря 2023 / Фото Art-shop.com.ua
Прийміть найсмачніші, найтепліші, щирі привітання з Міжнародним днем кухаря. Кухня – це мистецтво, а професійні кухарі – справжні віртуози. Бажаємо шедевральних страв, нових корисних рецептів, високих оцінок за старання та невпинну працю. Готуйте з любов'ю, і успіх чекає на вас неодмінно.
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Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі!
Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини й ласка – від Бога!
З Днем кухаря 2023 / Фото Журнал "Ліза"
Вітаю всіх кухарів, майстрів своєї кухарської справи, людей, які творять кулінарні шедеври, справжніх художників гастрономії! Бажаю успіху біля плити, нехай з кожним днем у ваших золотих руках народжуються все нові та нові смачні рецепти. Бажаю вам завжди творчого натхнення та відмінного настрою, який неодмінно стане кращою приправою до ваших страв.
***
Нехай нічого не пригорає
І солі нехай завжди вистачає,
Всім подобаються твої страви.
З Днем кухаря тебе вітаю!
З Днем кухаря / Фото Радіо "Максимум"
Вітаю з Міжнародним днем кухаря! Нехай життя твоє кипить, як гарячий бульйон на плиті, кар'єра зростає, як тісто на дріжджах, успіх буде пишним, як збитий крем, а в повітрі сім’ї панує запаморочливий аромат любові!
***
З Днем кухаря тебе вітаю
І з ранечка побажаю
Енергійним завжди бути,
Щоб перемоги всі здобути,
Щоб страви не пригорали,
а грошей було чимало!
День кухаря 2023 / Фото "НВ"
Кухарів зі святом сьогодні вітаємо,
Смачних делікатесів на кухні бажаємо.
Нехай життя буде схоже на солодкий десерт,
Хай страви оцінить кулінарний експерт.
Бажаємо вам успіхів й натхнення,
Вдалого всім кухарям повсякдення.