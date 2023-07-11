День ангела Петра і Павла: найкращі побажання для іменинників у прозі та віршах

11 липня 2023, 22:00
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12 липня християни відзначають одне з найбільших церковних свят – Святих апостолів Петра і Павла. Також цього дня святкують іменини чоловіки, які носять імена цих учнів Ісуса Христа.

24 Канал підготував добірку привітань, які варто надіслати іменинникам. Це теплі слова, які необхідні кожному з нас у цей нелегкий час. Пам'ятайте, що у цей день особливо важливо ділитися своєю вірою з іншими, адже саме в це свято слова віри легко знаходять шлях до сердець людей.

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Привітання з Днем ангела Петра і Павла у прозі

Друже, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч хороших якостей, тож бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків по життю й пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості та у хвилини смутку, любові й розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш – він підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти – він теж разом з тобою радітиме.

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Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих усмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

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Вітаю з іменинами! Бажаю завжди знаходити спільну мову зі своїм ангелом! Щоб він тобі завжди й у всьому допомагав, а ти не змушував його за себе червоніти!


Вітання з Днем ангела Петра і Павла у прозі та віршах / Фото Canva

Привітання з Днем ангела Петра і Павла у віршах

Вітаєм Петра сьогодні ми щиро!
Бажаєм добра і звичайно же миру!
Світанків сонячних, привітних,
А днів прекрасних, теплих, світлих.
Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Здоров'я вдосталь і без ліку,
Кохання щирого довіку!

***

Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:
Подарунки і пиріг –
Все, Павло, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Петра,
Прийми привітання!

***

Вітаємо, милий Павло,
Ми тебе від усієї душі!
Багато різних побажань
Ми сказати тобі поспішаємо. 
 
Нехай тебе супроводжують
Щастя, радість і успіх,
Нехай любов не покидає,
Ти по життю краще за всіх!

Автор: Христина Кобак