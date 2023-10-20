Вірянам на замітку: що треба зробити в Дмитрівську батьківську суботу

Дмитрівська батьківська субота передбачає день, коли віряни згадують усіх померлих родичів і близьких. У храмах відбуваються особливі відправи за людьми, які відійшли у вічність.

Цей день припадає на суботу перед днем вшанування великомученика Димитрія Солунського. Раніше це було 8 листопада. Але за новим церковним календарем, Дмитрівська батьківська субота відбудеться 21 жовтня. А от як проводять цей день та що не можна робити – підкаже 24 Канал.

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Що роблять у Дмитрівську батьківську суботу

Перед цією подією, ввечері та в саму Дмитрівську батьківську суботу відбуваються поминальні літургії у церквах. Тому в цей день заведено відвідувати службу та ставити свічку за упокій померлих. До храму можна принести хліб, печиво, фрукти, цукерки. Їх потім дадуть нужденним.

Також у Дмитрівську батьківську суботу проводять поминальні обіди. Кажуть, що в цей день за столом перебувають і померлі, тож посуд сервірують, у тому числі й для них. Готують кутю, млинці та пироги, а також ті страви, які любили померлі.

Якщо не можете піти до церкви в цей день, то просто помоліться за померлих удома: просіть за відпущення їхніх гріхів. Такі молитви будуть дарувати померлим спокій.

Що не можна робити

У Дмитрівську батьківську суботу є кілька важливих заборон, яких треба дотримуватися.