Ви могли цього не знати: для чого дачники запасаються шишками

Люди, які мають досвід у городництві та садівництві, нерідко експериментують, аби покращити стан рослин. Є один цікавий метод.

Допомогти рослинам краще рости й розвиватися, можна за допомогою шишок сосни. Вони мають кілька функцій на ділянці. Дізнаймося, про що йдеться та яка з них користь.

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Що можна зробити на ділянці з шишками

Шишками називають суцвіття хвойних та інших рослин, зазвичай круглої чи овальної форми. Вони покриті лусочками. Шишки сосни можуть знадобитись вам у різних ситуаціях на ділянці.

Вони можуть слугувати матеріалом для мульчі. Ними чудово можна покривати різні рослини. Саджанці мульчують, аби затримати вологу протягом довгого часу.

різні рослини. Саджанці мульчують, аби затримати вологу протягом довгого часу. Особливо шишки сосни будуть корисними для мульчування плодових дерев і ягідних кущів. Тому варто пошукати шишки, бо вони вам точно знадобляться.



Шишка / Фото Pinterest

Фахівці також радять використовувати шишки для того, щоб вберегти вашу територію від таких шкідників, як равлики та слимаки. Шишки потрібно розкласти вздовж біля вашого городу чи саду. Важливо заглибити їх у землю на 5-7 сантиметрів.

Тобто, завдяки шишкам шкідники не матимуть змоги потрапити на вашу територію. Також використавши такий простий спосіб, можна утримати вологу в рослинах.