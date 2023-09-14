Зазвичай картопля починає гнити через зараження. Це не завжди може проконтролювати городник. А от проростанню можна запобігти. Також можна продовжити термін зберігання плодів.
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Навіщо зберігати картоплю разом з яблуками
Загалом існує 3 важливих чинники для зберігання плодів. Повинно бути прохолодне, темне та сухе приміщення.
Якщо на овочі потрапляють сонячні промені, це нікуди не годиться. Тому що в таких умовах плоди набувають зеленого кольору. У такому випадку їх можна лише садити, а вживати – ні, бо вони стають надто солоними.
- А от здорову картоплю дуже навіть корисно зберігати біля яблук. Тому що з них виходить етилен.
Це особлива речовина, яка має різні корисні властивості. Наприклад, завдяки газу, який виділяється, швидше дозрівають помідори, банани, яблука та багато інших плодів.
- Також ця речовина допомагає знизити вуглеводний обмін. Тобто, у таких умовах картопля не буде проростати, а її термін зберігання – збільшиться.
Тож якщо утримувати картоплю разом з яблуками, вона не буде тривалий час псуватися та збереже хороший смак.