Зазвичай картопля починає гнити через зараження. Це не завжди може проконтролювати городник. А от проростанню можна запобігти. Також можна продовжити термін зберігання плодів.

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Навіщо зберігати картоплю разом з яблуками

Загалом існує 3 важливих чинники для зберігання плодів. Повинно бути прохолодне, темне та сухе приміщення.

Якщо на овочі потрапляють сонячні промені, це нікуди не годиться. Тому що в таких умовах плоди набувають зеленого кольору. У такому випадку їх можна лише садити, а вживати – ні, бо вони стають надто солоними.

А от здорову картоплю дуже навіть корисно зберігати біля яблук. Тому що з них виходить етилен.

Це особлива речовина, яка має різні корисні властивості. Наприклад, завдяки газу, який виділяється, швидше дозрівають помідори, банани, яблука та багато інших плодів.

Також ця речовина допомагає знизити вуглеводний обмін. Тобто, у таких умовах картопля не буде проростати, а її термін зберігання – збільшиться.

Тож якщо утримувати картоплю разом з яблуками, вона не буде тривалий час псуватися та збереже хороший смак.