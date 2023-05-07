Для тих, кому набрид нюд: 10 простих дизайнів ніжного весняного манікюру, що підкорять усіх

До завершення весни залишилось не так багато часу. Встигніть надихнутись оригінальними ідеями весняного дизайну.

Нюдовий манікюр – це вічна класика, що підійде кожному на будь-який випадок життя. Його демонструють як артисти, так і королівські персони.

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Нюдовий манікюр – це безпрограшний варіант, адже підходить до всіх варіантів вбрання, кольору волосся чи очей. Але інколи навіть цей традиційний нейл-дизайн може набриднути.

У такому випадку скористайтесь ідеями ніжного манікюру для тих, хто втомився від нюдового покриття. Спробуйте пастельну кольорову гаму, флористичні акценти та оригінальні арти.

10 ідей весняного манікюру у фото



Ідеї весняного манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн



Ідеї весняного манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн



Ідеї весняного манікюру / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн



Ідеї весняного манікюру / Фото з інстаграму Iram Shelton



Ідеї весняного манікюру / Фото з інстаграму Iram Shelton



Ідеї весняного манікюру / Фото з інстаграму Iram Shelton



Ідеї весняного манікюру / Фото з інстаграму NAILS OF LA



Ідеї весняного манікюру / Фото з інстаграму NAILS OF LA



Ідеї весняного манікюру / Фото з інстаграму Amy Le



Ідеї весняного манікюру / Фото з інстаграму Amy Le