Дивовижний святковий хом'як: милі фото, які зламають ваш міміміметр
У мережі є сторінка милого та дуже емоційного хом’яка. Підписники можуть спостерігати за життям маленького гризуна та те, як він готувався до різдвяних свят.
В інстаграмі під ніком @gsm_iham2 розповідається життя дуже миленького хом'яка з Японії.
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Життя маленького хом'яка
Серія різдвяного хом'яка, який зливається з новорічним декором
Хом'як виражає дивні та милі емоції
Яка з пухнастих дупок вам найбільше подобається?
Те, як він їсть смаколик – просто заворожує
Так виглядає справжнє щастя
Так, він ніби говорить "Дякую"
Можливо саме так у хом'яків виглядає найвищий ступінь радості
Або ж його застали зненацька під час вживання їжі.
Фанати хом'яка
Крім того, на сторінці можна знайти милі та талановиті малюнки від прихильників хом'яка.
"Я вперше використовую вугілля. Неможливо вловити всю милість...", – написала Olivia Mäkelä Mahadevan.
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